Margarita del Val lanza un consejo a los vacunados con AstraZeneca y revela que está "en la misma situación"

Cerca de dos millones de personas siguen esperando en España a que el Ministerio de Sanidad decida cómo completar la pauta de inmunización tras haber recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. La científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, ha pedido a todos los que como ella, estén ya vacunados con la primera dosis de AstraZeneca, que "no se agobien", ya que "están mejor de lo que están otras personas. Qué estén tranquilos y que no se sientan abandonados".

En una entrevista para Telemadrid, la científica aseguró que este periodo extra de espera para administrar la segunda dosis no es un problema y garantizó "que se puede esperar el tiempo que ha decidido Salud Pública", entre 4 y 6 semanas y que "no hay ningún problema si se retrasa la segunda dosis de AstraZeneca".

Del Val también expresó su opinión sobre la posibilidad de no administrar ninguna otra dosis o completar la pauta con la vacuna de Pfizer: "Lo mejor sería administrar del mismo fármaco y no de otro". Los hallazgos preliminares de un estudio difundido el pasado miércoles en la revista "The Lancet" apuntan a que combinar dosis de las vacunas contra la covid-19 desarrolladas por AstraZeneca y Pfizer/BioNTech provoca reacciones leves y moderadas hasta tres veces más frecuentes que si se siguen los calendarios estándar de vacunación, con dos inyecciones del mismo preparado.

“Yo estoy en la misma situación. Yo tengo la vacuna de AstraZeneca, tengo la primera dosis más tarde que los que la recibieron hace ya 12 semanas, pero a mí no me importaría tampoco esperar”, zanjó.