Sanidad destina la vacuna monodosis de Janssen a la población de 50 a 59, dependientes, temporeros y marineros

Las personas de entre 50 y 59 años y población "difícil de vacunar" como grandes dependientes o autistas, así como temporeros o marineros serán inmunizados con la vacuna monodosis de Janssen. Así lo acordará este martes la Comisión de Salud Pública y se publicará como una nueva actualización de la estrategia nacional de vacunación, que señala la fecha del 24 de mayo como la fecha en la que las primeras personas menores de 60 años que recibieron una dosis de AstraZeneca deberían recibir la segunda y que, por primera vez, establece una pauta para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Podrán recibir Pfizer o Moderna cuando les toque en función de su edad.

Según el borrador de la nueva actualización de la estrategia a la que ha tenido acceso este periódico, la vacuna de Janssen, que hasta ahora se estaba administrando principalmente a la población de entre 70 y 79 años, se extiende para inmunizar a población por debajo de 60 años y a colectivos para quienes la inoculación de dos dosis es especialmente complicada.

Además de a quienes tengan entre 50 y 59 años, se vacunará con Janssen a colectivos vulnerables como personas sin hogar, temporeros o inmigrantes no regularizados y también a "pacientes difíciles de vacunar", como grandes dependientes de difícil accesibilidad y personas con autismo profundo o con una enfermedad mental con mucha agitación.

Asimismo, la vacuna de una sola dosis se destinará a "personas difíciles de captar" como trabajadores del mar que realizan pesca de altura en campañas de larga duración o personas en centros de internamientos o tutelados. Por último, también para cooperantes que se desplacen a países de alto riesgo población personas que "por razón de su actividad no se vayan a encontrar en España" en las fechas en las que les correspondería inyectarse la segunda dosis de una vacuna que requieren dos.

Embarazadas y lactantes

Está previsto que los directores generales de Sanidad del Ministerio y de las comunidades aprueben este borrador, que también establece que las mujeres embarazas o lactantes puedan ser vacunadas ya, cuando les corresponda por su edad.

Hasta ahora, no aparecían en el plan de vacunación, dado que no existía evidencia científica sobre los efectos que podrían tener en ellas las vacunas. Sin embargo, ahora Sanidad se basa en la experiencia de vacunación en Estados Unidos, en el Reino Unido y en países de la UE como Bélgica, que no han mostrado "señales de seguridad" o cuyas autoridades recomiendan su inmunización.

Por eso, en la séptima actualización de la estrategia de vacunación "se propone vacunar a las embarazadas o en periodo de lactancia con vacunas de ARNm [Pfizer o Moderna] cuando les corresponda según el grupo de priorización al que pertenezcan".

Adolescentes y preadolescentes

Por lo que respecta a adolescentes y preadolescentes, a la luz del estudio de Pfizer en Estados Unidos sobre esta población, España vacunará a las personas a partir de los 12 años que tengan "condiciones de muy alto riesgo", con gran dependencia, que se encuentren en centros de personas con discapacidad intelectual, tutelados y de educación especial.

"El resto de adolescentes y preadolescentes no se priorizarán en este momento", dice el documento, que indica que irán antes las personas de entre 50 y 30 años (en tres cohortes, de 50 a 59. de 40 a 49 y de 30 a 39) porque "tienen un mayor riesgo de hospitalización, ingreso en UCI y muerte que los adolescentes y preadolescentes".

Segunda dosis de AstraZeneca, 24 de mayo

El nuevo documento también incorpora una decisión anterior de la Comisión de Salud Pública, la de extender de 12 a 16 semanas el intervalo entre la primera y la segunda dosis de AstraZeneca. Con esta medida, el Ministerio de Sanidad se da un mes más de plazo para decidir qué hacer con los trabajadores esenciales menores de 60 años que ya recibieron la primera.

El texto que se aprobará este martes, estima que "las primeras personas en recibir la segunda dosis tras la ampliación a 16 semanas del intervalo de separación entre dosis, deberán hacerlo en la semana del 24 de mayo" y que después el intervalo "recomendado" de AstraZeneca volver a ser el que era, de 10 a 12 semanas, preferiblemente 12 semanas.