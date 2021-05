El Gobierno promete ahora bonificaciones en los peajes de autovías a transportistas y usuarios frecuentes

El Gobierno sigue defendiendo la propuesta de instaurar peajes en las autovías españolas pero ahora promete bonificaciones para los transportistas y los usuarios frecuentes. La polémica tasa, cuyo coste sería de un céntimo por kilómetro recorrido, está incluida en el plan de reformas que Pedro Sánchez ha pactado con Bruselas a cambio de los fondos de reconstrucción euros, y podría aplicarse a partir de 2024.

Este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido en una entrevista en El Periódico que "el planteamiento de nuestro país no puede ser el de bajar impuestos y no asumir modelos de gestión de infraestructuras que sí tienen nuestros países vecinos" y ha dicho que el nuevo modelo tendrá en cuenta el uso intensivo por parte de personas que no tienen alternativa para ir a trabajar y el sector del transporte.

"Esta vez la respuesta europea es la de endeudarse juntos para invertir juntos en nuestro futuro, pero eso exige responsabilidad de todos los países e ir en la línea de europeizarnos", ha añadido.

Calviño ha lamentado que "muchos años ni siquiera" se ha invertido lo suficiente para mantener las infraestructuras tras la crisis financiera, que redujo la inversión pública al 2% del PIB, ha recordado.

Además, la dirigente socialista ha detallado que en algunos territorios se implantó un sistema de concesión a operadores privados, por lo que en algunos lugares se paga por el uso y en otros no: "Tenemos que diseñar un modelo de financiación de las vías de alta capacidad más justo".