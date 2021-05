Coronavirus.- Desactivado el Plan Municipal de Emergencia pero conservando diversas medidas preventivas

En esta resolución fechada este mismo lunes y recogida por Europa Press, Cabrera rememora que el 15 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Sevilla acordó activar su plan municipal de emergencias en el nivel uno del mismo, ante el estado de alarma decretado por el Gobierno central frente a la pandemia de Covid-19 y las conocidas y severas restricciones en materia de movilidad y actividad.

"Desde entonces el Ayuntamiento de Sevilla ha mantenido activado el plan de emergencias salvo en el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 24 de octubre de 2020", recuerda el edil, señalando la fecha de conclusión de aquel primer estado de alarma y la implantación del segundo estado de alarma frente a la segunda oleada de la pandemia, a la que han seguido otras olas de expansión del virus siempre posteriores a la relajación de las restricciones de movilidad y de actividades económicas.

La resolución señala la expiración del citado segundo estado de alarma este pasado domingo, exponiendo que "de acuerdo con los criterios mantenidos hasta ahora", es "necesario desactivar el plan de emergencias" municipal. "Es evidente que la pandemia mantiene datos que son preocupantes en la ciudad", admite Cabrera en el documento, al arrojar la capital andaluza una tasa de 187,9 casos confirmados de contagio por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

"ALTO GRADO DE CONCIENCIACIÓN" PESE A LAS CELEBRACIONES

Empero, el edil indica que "también es cierto que el proceso de vacunación está avanzando a un ritmo creciente y que la ciudadanía ha alcanzado un alto grado de concienciación y de respuesta a la crisis", pesando no obstante diversas concentraciones incontroladas y botellones este último fin de semana para celebrar la finalización del estado de alarma. "En cualquier caso, el Gobierno de España no va a prorrogar el estado de alarma por entender que no concurren en este momento causas que justifiquen la pervivencia de un régimen excepcional como lo es el estado de alarma", indica el concejal de Gobernación.

La finalización del estado de alarma, precisa el concejal, "no supone que no deban mantenerse determinadas medidas en el marco de la legislación sanitaria o medidas organizativas del trabajo", ordenando en este caso y en el ámbito municipal "el mantenimiento de medidas relativas al trabajo no presencial en los términos establecidos en la última resolución dictada en tanto se mantenga la situación de pandemia".

CUMPLIR LAS NORMAS PREVENTIVAS

"Los horarios de las actividades, aforos de los edificios y espacios municipales serán los establecidos por la delegación correspondiente y habrán de adecuarse en cada momento a la normativa autonómica. En todo caso deberán cumplirse las distancias de seguridad y demás medidas preventivas", continúa la resolución.

La misma resolución determina con relación a la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) que "la ocupación (de los autobuses) será de la totalidad de las plazas sentadas y el 75 por ciento de las plazas disponibles de pie, debiendo procurarse, en todo caso, la mayor separación entre los pasajeros" y pesando la obligación del uso de mascarillas. Los servicios nocturnos ordinarios de Tussam, además y en este contexto en el que ha sido suprimido el toque de queda, serán restituidos el 17 de mayo.

Los talleres de los distritos serán presenciales "siempre que pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal y los plenos de las juntas municipales de distrito serán presenciales "salvo que no pueda garantizarse la distancia de 1,5 metros entre las personas asistentes", según la citada resolución.