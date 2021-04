Iglesias exige a Ana Rosa que retire "el bulo" de su competencia sobre las residencias porque está "detrás de las amenazas de muerte" a su familia

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha pedido este martes en un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter a la periodista Ana Rosa Quintana que retire "el bulo" que ha dicho en su programa sobre su competencia en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia del coronavirus.

"Esta mañana ha vuelto a ocurrir algo muy grave: Ana Rosa Quintana, que presenta el programa con más audiencia de la mañana en España, volvía a difundir el bulo de que el responsable de las residencias de ancianos en Madrid era yo, y no la señora Ayuso", ha asegurado Iglesias, quien ha afirmado que esa "mentira" está "detrás de las amenazas de muerte que hemos recibido mi padre, mi madre, la ministra de Igualdad y yo". "Ana Rosa sabe perfectamente que las competencias eran de la Comunidades Autónomas", ha añadido.

El líder de la formación morado ha desvelado que su partido ha pedido "una rectificación a Mediaset por seguir difundiendo esta mentira y esperamos que rectifiquen, o pediremos amparo a la justicia".

Este vídeo llega solo un día después de que Ana Rosa Quintana respondiese a las críticas que Iglesias dedicó durante una entrevista en la Ser a algunos periodistas. El exvicepresidente del Gobierno arremetió contra algunos medios de comunicación por "blanquear a Vox y dejarle participar en los debates", lo que no sentó muy bien a la presentadora.

"Usted es un fascista. Los demás somos comunicadores, tenemos información y contamos lo que ocurre", le espetó Quintana. "Aquí hay un punto de inflexión, estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas. ¡Oiga, que yo no tengo 26 guardaespaldas! Yo vivo en Madrid en una casa normal con mis hijos, voy de compras, voy al centro de salud y yo no tengo ningún guardaespaldas y usted me está señalando y eso si que es fascismo puro", agregó.