La presentadora de El programa de Ana Rosa ha dado inicio al programa de este martes dedicando su discurso inicial a las amenazas que ha recibido algunos miembros de Gobierno. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, María Gámez, directora general de la Guardia Civil, el exvicepresidente, Pablo Iglesias, y, por último, Reyes Maroto, ministra de Industria, han recibido cartas donde se les amenaza de muerte.

"Primero, fueron unas balas y, ahora, una navaja ensangrentada. ¿Qué será lo próximo en este thriller en el que se ha convertido la campaña de Madrid?", ha empezado diciendo Ana Rosa Quintana. La comunicadora ha aclarado que detrás de la amenaza recibida por Reyes Maroto "no había ningún grupo fascista", sino que se trata de un enfermo mental que ha puesto su nombre en el remite.

"Lo que vimos ayer fue muy grave, utilizar a una persona con esquizofrenia para hacer campaña. Primero fue la teatralización de Lastra con el 'no pasarán' de la Guerra Civil, luego el llanto de Yolanda Díaz en la tele, no habíamos visto a llorar a nadie del Gobierno ni cuando morían 900 personas al día", ha criticado Quintana. Asimismo, la comunicadora ha acusado a la ministra de Industria por "exhibir" las amenazas con fines electorales: "Confundir un trastorno con el fascismo en una forma de estigmatizar", ha añadido.

Ana Rosa tuvo que contar con un guardaespaldas

La reina de las mañanas ha calificado de innecesario la teatralización de este asunto y ha puesto como ejemplo su caso, cuando hace un tiempo fue víctima de una situación similar. "Hace ya bastante tiempo, yo tuve que tener a una persona de seguridad durmiendo en el sofá de mi casa, en el salón...", ha contado la periodista a sus compañeros. La conductora del programa ha explicado que a pesar de vivir un episodio como este decidió no contarlo y, por ello, no entiende la actitud del Ejecutivo nacional: "No se lo he dicho a nadie", ha añadido.

Ana Rosa, sobre el momento en el que temió por su seguridad: "Fue hace mucho tiempo" #AR27A https://t.co/FORUnCQ3UP — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 27, 2021

Las cartas pasaron los controles del ministerio

Además, Ana Rosa ha arremetido contra Grande-Marlaska ya que su ministerio tendría que haber evitado que llegaran estos artilugios a Moncloa. Quintana ha aprovechado también para arremeter contra Podemos por no exigir a Bildu que condene la violencia de ETA. "Ellos que tenían un máster en cartas amenazantes, se hacen fotos con ellos y pactan los Presupuestos", ha añadido.

Ana Rosa es crítica, con el Gobierno y las amenazas #AR27A https://t.co/tMv7NLpf8m — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 27, 2021

Por último, la presentadora ha comparado estas últimas amenazas con el puñetazo que recibió el exvicepresidente, Mariano Rajoy, algo que ha sido muy criticado en redes sociales. "Repiten que esta campaña va de fascismo o democracia, va de democracia o salud mental, tendrían que vacunarse contra la confrontación para dejar de contagiar la ira ala gente", ha sentenciado la conductora del magazine de Telecinco.