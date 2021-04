¿Hay conexión entre las balas enviadas a Marlaska e Iglesias y la navaja a Maroto? Diferencias entre los dos casos

Después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias; y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, recibieran el pasado jueves amenazas de muerte, la ministra de Turismo, Comercio e Industria, Reyes Maroto, ha recibido este lunes una navaja ensangrentada en un sobre.

La Policía Científica está investigando si existe conexión entre esta carta y las otras tres que contenían balas. Por el momento, las fuentes de la investigación consideran que el autor de las tres primeras cartas es el mismo y ahora tendrán que determinar si existe algún nexo con el de Maroto, respecto al que al menos, y a diferencia de los otros tres, hay un presunto autor identificado.

Hasta el momento, estas son las principales diferencias entre ambas:

Recepción en distintos ministerios

En el caso de Grande-Marlaska, la carta se recibió en la sede del Ministerio del Interior, el sobre a la directora de la Guardia Civil lo recepcionó su secretaría de Despacho y a Pablo Iglesias se le remitió la carta a través de dependencias del Ministerio del Interior.

Por su parte, la amenaza destinada Reyes Maroto se recibió en la sede del Ministerio de Industria y fue su secretaria quien la mañana del lunes encontró el envío.

Distintas técnicas para pasar por el escáner

Las misivas de amenaza a Iglesias, Marlaska y Gámez partieron de la misma oficina de correos, aunque no se ha especificado la localidad desde la que fueron enviadas.

En un escrito, la compañía señala que ha recuperado las imágenes grabadas en sus equipos de inspección, instalados en el Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid (Vallecas), y que se ha comprobado que los tres sobres fueron matasellados e inspeccionados el día 19 a las 17.48 horas, sin que el operador de servicio fuera capaz de detectarlos.

Correos pide el despido del vigilante que no detectó las balas de las cartas con amenazas a Iglesias, Marlaska y Gámez CORREOS

En el caso de Reyes Maroto, el sobre de tamaño folio y acolchado pasó el día 23 de abril por el control de seguridad, como figura en el sello que aparece impreso en el paquete y donde puede leerse: "Seguridad, Revisado en equipo de Rayos X". Según confirman fuentes del Ministerio de Industria, la misiva incluía también varios CDs alrededor de la navaja para evitar que apareciera en el escáner.

La amenaza a Reyes Maroto tiene remitente

Las misivas de la semana pasada no tenían remitente y no se ha identificado todavía su procedencia, sin embargo la carta recibida en el Ministerio de Industria sí. El autor de la amenaza no quiso ocultar su identidad y añadió en el remitente del sobre su nombre, sus apellidos y su dirección real.

Los agentes han confirmado de que se trata de un vecino de El Escorial, en Madrid, diagnosticado de esquizofrenia. Fue él mismo quién acudió a la oficina de Correos de su localidad y realizó el envío el pasado 21 de abril a las 13:24 horas. La Policía ya ha trasladado la denuncia a un juzgado de Plaza de Castilla.

La letra de las amenazas parecía estar hecha con plantilla

Las cartas de la semana pasada son manuscritas, en mayúsculas y la letra aparenta estar hecha con una plantilla. Todo apunta a que fue la misma persona la que las escribió, aunque se está a la espera del examen grafológico de los tres textos.

En el caso de la amenaza de este lunes, el arma iba acompañado de "un montón de folios grapados con copias ampliadas de mensajes de Whatsapp y Twitter". También un folio manuscrito con palabras sueltas y sin sentido que el Ministerio no ha detallado aún.

En unas balas, en otra una navaja ensangrentada

Los tres amenazados de la semana pasada recibieron distintas cantidades de balas. Cuatro en el caso de Iglesias, dos para Marlaska y uno para Gámez. Se trata de cartuchos sin percutir del calibre 7,62 x 51 de los usados para el fusil Cetme, que fue usado por el Ejército y las Fuerzas de Seguridad españolas durante varias décadas.

El contenido del sobre dirigido a Pablo Iglesias: amenazas de muerte en una carta y cuatro balas de fusil. UNIDAS PODEMOS

La misiva dirigida a Reyes Maroto contenía una navaja de pequeñas dimensiones y aparentemente ensangrentada. La Policía Científica investiga si las marcas rojas que porta el arma son sangre o pintura.