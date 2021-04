Errejón critica los carteles de campaña de Vox: "Son cobardes y miserables quienes ponen en el disparadero a niños"

Siempre violencia. No saben responder de otro modo.



No obstante, somos VOX y no daremos un paso atrás. Vamos a seguir mostrando la realidad por todo Madrid.



Seguiremos diciendo que si son menores, con sus padres en sus países. Y si son delincuentes a sus cárceles.#VOXenSol pic.twitter.com/lEjJJWzsrJ