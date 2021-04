Los bulos negacionistas sobre la Covid de Miguel Bosé, que se acobarda cuando Évole le invita a hablar con un científico

El cantante Miguel Bosé es uno de los más claros y mediáticos negacionistas, o lo que es lo mismo, personas que niegan la existencia de la pandemia por coronavirus, el mismo virus y que atribuyen todo esto a una conspiración mundial para someter al pueblo. ¿Pruebas? Ninguna. Solo la repetición una y otra vez de las mismas premisas sin base.

Bosé fue el invitado de Jordi Évole en Lo de Évole, cuya segunda parte pudo verse este domingo en La Sexta, y en la que el cantante volvió a considerarse más listo que la mayoría de las personas, al estar, según dijo muy seguro: "en posesión de la verdad".

"Aquí el único bulo que no es un bulo es una postura que llevo con la cabeza bien alta y es que soy negacionista. Ahora dicen que me estoy muriendo otra vez porque no tengo la voz de antes. Ese es el único bulo", decía el cantante para dejar claro que su postura es la real y no un bulo, a pesar de los millones de pruebas que existen de la existencia de la covid, del coronavirus, de los muertos y de las vacunas.

A él las críticas, aunque vengan del mundo científico, le dan igual: "Si hubiera hecho caso del que dirán, no habría tenido jamás ni la vida, ni la carrera que he tenido", decía.

En primer lugar, Bosé aseguraba que esto es "un plan". "La verdad no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa y porque no ha habido debate. La ciencia solo progresa si se cuestiona", opinaba. Un plan en el que deberían estar metidos la OMS, los gobiernos de todo el mundo, todas las universidades e instituciones médicas, todos los hospitales del planeta, todos los virólogos, los servicios de espionaje y hasta el último médico del más pequeño hospital. Algo que cuesta creer.

"¿Dónde está el virus?", preguntaba Bosé, como si un virus pudiera verse. Un virus del coronavirus mide 0,00012 milímetros. Aún así, los microscopios electrónicos son capaces de verlo, como se ha hecho en muchas ocasiones (Iker Jiménez, por ejemplo, lo vio con sus propios ojos en un laboratorio en uno de sus programas especiales). El coronavirus lleva secuenciado desde 2020 y su existencia es reconocida sin género de dudas por toda la comunidad científica y médica.

Bosé tampoco cree ahora en las vacunas, a pesar de que él mismo recaudaba fondos para encontrar una vacuna contra el SIDA. "Ahora tengo la información que tengo", decía, sin decir de dónde la sacó o cuál era su información, más allá de leer cosas teorías en Internet.

"Ahora estoy a favor de una procura, las vacunas no son la solución", decía, pronunciándose a favor de curar enfermedades en lugar de combatirlas y poniendo en duda los sistemas de inmunización humanos y sus vacunas estudiados, investigados y probados desde 1796, cuando se inventó la vacuna de la viruela y que han sido capaces de erradicar enfermedades de la faz del planeta.

Pero Bosé se amilanó cuando le animaron a exponer todos sus conocimientos, esos que le hacen estar "en el lado de la verdad" ante un científico. Évole le animó a hablar con un científico para debatir sobre el asunto. Miguel Bosé se negó.

"Yo no soy un profesional, no tengo los conocimientos necesarios para hablar con un científico", dijo, después de haber defendido estar "muy informado" y estar tan seguro como para negar que los 140 millones de contagiados y los más de tres millones de muertos en todo el mundo sean una realidad.

"Estoy del lado de la verdad. Iba a ser una pandemia. No tiene ni la casta de epidemia", opinaba Bosé, menospreciando los datos de muertos en todo el mundo.

Poco antes le había dicho a Jordi Évole que él, Bosé, estaba "acreditado" para hablar del asunto: "más que tú, mucho más porque es un tema que me concierne y me ha tocado directamente y lo he abordado".

Ni de China, como ha confirmado la OMS, los servicios de espionaje de varios países y otras entidades científicas, ni de ningún otro lado, esta pandemia falsa, según Bosé ha salido de "un cártel de multimillonarios psicópatas llamado Foro de Davos donde se viene planeando desde hace 15 y 10 años".

¿La fuente de Miguel Bosé? "Te metes en la página web y allí está todo porque ellos se creen los dueños de la humanidad, de la Tierra, del planeta porque son muy ricos y arrogantes", decía muy seguro de sí mismo.

El Foro Económico Mundial (FEM), o Foro de Davos (por reunirse anualmente en en Davos, Suiza), es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra a la que pertenecen líderes empresariales y políticos, periodistas e intelectuales selectos, que desde 1971 se reúnen para analizar los problemas que afronta el mundo, especialmente los de salud y medio ambiente.

"Van a caer todos, unos detrás de otros, políticos, científicos y farmacéuticos. No van a poder salir a caminar tranquilos a la calle", auguraba Bosé, en referencia a los millones de profesionales de la salud y la ciencia que hay en todo el mundo y que están de acuerdo, en contra de la sapiencia de Bosé.

"Vamos hacia otro juicio de Núremberg [donde se juzgó a los criminales de guerra nazis tras la segunda guerra mundial]. A mí lo que me molesta es el sistema entero. Republicanos, demócratas, izquierdas, derechas, centro y la madre que les parió, todos fuera. Quiero un mundo nuevo, lo vamos a tener. Vamos a quitarnos esta tontería de en medio, que le queda un mes porque no tiene argumentos", decía. Bosé no expuso ni un solo argumento, documento o prueba para fundamentar sus creencias negacionistas y despreciaba así las decenas de miles de pruebas científicas, de diversos ámbitos e instituciones o de estudiosos independientes que sí existen.

Bosé se quejó de que se le critique y dice que todo es un complot a raíz de que él criticara a GAVI, que Bosé dijo que es una "farmacéutica" de la "propiedad" de la Fundación Bill & Melinda Gates, algo que no es así.

GAVI es la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (Global Alliance for Vaccines and Immunisation), una fundación público-privada que promueve la vacunación, llevando vacunas a lugares desfavorecidos, salvando a miles de niños de enfermedades que se pueden prevenir.

No pertenece a la Fundación Bill & Melinda Gates, aunque ésta es promotora de la misma igual que la ONU o el Banco Mundial, además del Gobierno de España, entre otros muchos países e instituciones. Los datos que maneja Bosé son, cuando menos, imprecisos.

Pero a Bosé le da lo mismo y no se deja convencer. De hecho, contó lo siguiente: "Recibí una llamada de una íntima amiga que me dice: ‘Mi cuñado trabaja en GAVI y a lo mejor no estás muy informado’. Yo le respondo, sí estoy muy informado a lo mejor es tu cuñado quien no sabe con quién trabaja".

"Me he vuelto más lúcido", es la única explicación que daba Bosé... a su verdad.