Miguel Bosé, a Jordi Évole: "Estoy del lado de la verdad. Iba a ser una pandemia y no tiene ni la casta de epidemia"

Este domingo se emitió la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé, en la que el cantante y actor mostró de nuevo sus controvertidas teorías acerca del coronavirus, pandemia de la que dice tener "la verdad".

"Estoy del lado de la verdad. Iba a ser una pandemia. No tiene ni la casta de epidemia", dijo Bosé, que prosiguió mostrando su "respeto a los muertos. Profeso respeto a los que han perdido a personas este año, pero también a los que han perdido el año pasado, el anterior, el otro, y el otro".

Preguntado por Jordi Évole si en algún momento ha tenido dudas acerca de sus afirmaciones, Bosé dijo: "No he dudado, por eso estoy donde estoy". Aseguró que muchos seres queridos y personas conocidas le han llamado para que deje de mostrar su opinión, pero él no ha hecho caso.

"No estamos hablando de España. Estamos hablando de la humanidad. Esta dictadura tiene que acabar. Somos más, si nos levantamos se acabó el juego. Somos muchos más", dijo Bosé.

"No estoy conspirando, me baso en datos reales que provienen de gente que es seria, con experiencia, con conocimiento, con ética. Estos (Bosé no se refirió a nadie en concreto) no tienen ética. No hay ética", dijo el artista, de 65 años.

Crítica a los medios

Miguel Bosé fue crítico con los medios de comunicación: "Hoy en día, los medios ya no informan. Te dicen lo que tienes que pensar, lo que tienes que sentir".

Confrontado por las preguntas de Jordi Évole, en algunos momentos de la entrevista Miguel Bosé llegó a levantar la voz: "¿Qué provoca muerte? ¿Qué respeto tengo que tener a esta mierda, a estos mierdas? ¿Echa fuego? ¿Tiene dos pitones? ¿Quién se puede creer semejante estupidez? No soy idiota ni presuntamente idiota", dijo el cantante.

Bosé, que se autodenomina como "negacionista" ("con la cabeza bien alta", dijo), afirmó que no usa gel hidroalcohólico, no se hace pruebas PCR, abraza y besa a sus semejantes y que entra en ascensores aunque estén llenos de personas.

Évole le preguntó si le incomodaba que sus postulados estén cerca de los de Trump o los de Bolsonaro. Bosé respondió: "A mí me molesta el sistema entero. Entero. Republicanos, demócratas, izquierdas, derechas, centro y la madre que los parió. Fuera todos. Nadie se salva. Quiero un mundo nuevo. Lo primero es quitarnos esta tontería de en medio, va a caer ya, en un mes", dijo en referencia a la pandemia.

Acerca de dónde saca su información, Bosé dijo: "Hay miles de sitios, personas, médicos… Yo contrasto. No es blanco ni es negro. Algunas cosas de un bando son acertadas y otras que me suenan más. Me encanta la documentación y estudiar sobre el tema".

"Lo peor que le ha pasado a la medicina es su politización, nadie se lo esperaba. A través de un organismo de pura referencia y privado como la OMS establecen cosas que los psicópatas millonarios del cártel de Davos, dueños del mundo y de la humanidad deciden por nosotros. Nadie los ha elegido. Mientras que aquí hay documentación se aportan estudios, detalles…", añadió.

"Tengo acceso a todos los millones de documentos para darse cuenta de la gran estafa. Van a caer todos unos detrás de otro. Políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices, los medios. Muchos no vana poder salir a la calle tranquilos. Habrá un segundo juicio de Núremberg que será espectacular y se van a cagar", sentenció.

Jordi Évole ha recordado a Bosé que él apoyó al PSOE en el pasado: "Jamás votaría a Pedro Sánchez. No me he vuelto más conservador. Me he vuelto más lúcido. No votaría a nadie. No hay personas que estén a la altura de pensar en el ciudadano, de pensar en un proyecto como país", dijo.

Preguntado si se arrepiente de apoyar al PSOE en el pasado, dijo: "No me arrepiento, sería de necios. Pero con la información que tengo hoy, jamás (los apoyaría). Si llego a tener la información que tengo hoy, no hago eso".