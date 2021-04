Miguel Bosé presume de ser negacionista: "Es una postura que llevo con la cabeza bien alta"

La segunda parte de la entrevista a Miguel Bosé que este domingo emite La Sexta tiene a la pandemia del coronavirus y el negacionismo del cantante como temas centrales.

Bosé se declara abiertamente negacionista, una posición que no esconde en absoluto ante Jordi Évole, tal y como ha mostrado el avance emitido este sábado en laSexta Noche. "Soy negacionista. Es una postura que llevo con la cabeza bien alta", ha defendido el artista.

En otra parte de la entrevista, el cantante ha hablado de las vacunas y ha dicho que "no son la solución", por ese motivo ha manifestado su intención de no vacunarse. "¿Dónde está el virus?", le ha preguntado insistentemente al periodista, que ha recalcado que se trata de un tema "muy sensible que provoca muertes", un comentario que no ha convencido a Bosé: "¿Pero qué provoca muertes?", ha cuestionado con un golpe sobre la mesa.

Además, ha señalado al Foro Económico Mundial (FEM), también llamado Foro de Davos, por estar presuntamente detrás de la pandemia, y los ha denominado como un "cártel de multimillonarios psicópatas". "Se lo han creído tanto, se creen tanto los dueños de la humanidad, de la Tierra, del planeta, porque son muy ricos, muy soberbios y muy arrogantes", ha calificado Bosé.

Durante la entrevista con Évole, el cantante no cede en su argumentario y considera en todo momento estar "muy informado" de la pandemia. "La verdad no se sabe, o no se ha querido saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa", ha dicho convencido.

"Tengo acceso a todos los millones de documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles, porque van a caer todos, uno detrás de otro. Políticos, médicos, farmacéuticos...", ha añadido en otro de los avances de la entrevista.