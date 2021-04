No llevar mascarilla en el coche cuando los ocupantes del vehículo no sean convivientes es una infracción sancionada con hasta 100 euros. Así lo aclaran fuentes gubernamentales consultadas por este medio después de la confusión que a muchos conductores les generó este miércoles un comunicado en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) aseguraba que no llevar mascarilla no era un incumplimiento de la Ley de Tráfico y que la competencia para sancionar no es suya. Además, tampoco restará puntos del carné de conducir.

La obligatoriedad de la mascarilla fue una medida que impusieron las autonomías progresivamente desde el pasado verano, pero el Gobierno la incluyó en el Real Decreto de Nueva Normalidad, que entró en vigor el pasado 30 de marzo. "Será obligatorio el uso de la mascarilla en transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio", reza el texto legal.

La cuantía de la sanción (100 euros) se explicita en el artículo 31, en el que se añade que la infracción se considera "leve" según la Ley General de Salud Pública. Desde Delegación del Gobierno recuerdan que los cuerpos competentes para sancionar son la Policía Nacional, las policías autonómicas (donde las haya), las municipales y la Guardia Civil.

No resta puntos del carné

📢 En relación con noticias aparecidas sobre denuncias a conductores por no usar mascarilla, #DGT informa



▶️ El uso de la mascarilla es una cuestión de salud pública. Por tanto, su no uso no es una infracción de Tráfico y NO es SANCIONABLE por DGT, ni con multa ni con puntos. pic.twitter.com/QOa7qbrSkY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 7, 2021

En su cuenta de Twitter, la DGT aclaró el miércoles que vigilar el uso de la mascarilla no era su competencia y que incumplir la norma no supondrá la pérdida de puntos. "El uso de la mascarilla es una cuestión de salud pública. Por tanto, su no uso no es una infracción de Tráfico y no es sancionable por la DGT, ni con multas ni con puntos", precisó el organismo en una publicación a través de su cuenta de Twitter.

Así, el organismo aclaró que "no hay ningún artículo" en la Ley de Tráfico y Seguridad vial, "ni en los reglamentos que lo desarrollan", que recoja que no llevar mascarilla, "quitársela o demás acciones" sea un "precepto infractor".