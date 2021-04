Iglesias carga contra la "extrema derecha" de Vox y descarta que esté atrayendo a desencantados de Podemos

El líder de Unidas Podemos y candidato de la coalición a presidir la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, cargó duramente contra Vox este miércoles, el mismo día que la formación que lidera Santiago Abascal tiene previsto presentar sus listas para el 4-M en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Iglesias denunció que la "extrema derecha" acuda a un barrio trabajador pese a que lo calificó de "estercolero multicultural", y rechazó que haya votantes de Unidas Podemos que ahora vayan a elegir la papeleta de Vox.

Así lo aseguró el líder morado en una entrevista en Espejo Público, en la que dejó claro que "no es cierto" que exista este tipo de transferencia hacia la ultraderecha. "Yo estuve en Vallecas el otro día y escuché lo contrario", aseguró Iglesias, que explicó que, en su visita a un comedor social del barrio, los voluntarios que trabajaban allí le contaron "que no habían consentido que nadie se acercara y dijera que la ayuda es solo para los españoles".

Lo cierto es que, con los datos del CIS en la mano, Iglesias tiene razón. Según la última encuesta (y sin ningún tipo de cocina mediante), únicamente el 0,2% de quienes aseguran que votaron a Unidas Podemos en las elecciones autonómicas de 2019 dicen ahora que optarán por la candidatura que lidera Rocío Monasterio.

Iglesias, además, sostuvo que su candidatura a las elecciones madrileñas ha abierto una posibilidad real de que la izquierda consiga el Gobierno regional, algo que calificó de "crucial" tanto para Madrid como para el resto de España. "Se empieza a ver la posibilidad de que la izquierda sume", y por ello, afirmó el líder morado, "no van a escuchar ninguna crítica por mi parte al candidato Gabilondo" ni tampoco a Más Madrid, pese a que el PSOE insista en que no querría a Iglesias en un eventual Ejecutivo de coalición.

"Sería una torpeza entrar en una dinámica de enfrentamientos", zanjó Iglesias, que insistió en el mensaje que lleva días transmitiendo: el de que es imperativa la movilización de los barrios trabajadores para que la izquierda se imponga en las elecciones. "Esto no va de pedir el voto para un partido, sino que va de que la gente que es mayoría, y que está viendo que una minoría que se moviliza siempre decide por ellos, salga a votar", apuntó el candidato de Unidas Podemos. "Que voten lo que quieran, yo no les voy a pedir el voto, pero que la gente de Getafe, de Leganés, del Corredor del Henares, no permita que sea otra vez el Barrio de Salamanca quien decida por ellos", pidió.

Iglesias también se pronunció sobre su futuro papel en Unidas Podemos una vez ha abandonado el Gobierno y ha señalado a Yolanda Díaz como la próxima candidata morada a las elecciones generales. Tal y como adelantó este diario, la formación estudia implantar un modelo bicéfalo en el que Iglesias seguiría llevando buena parte del peso en la toma de decisiones junto a Díaz. Pero el líder morado aseguró este miércoles que, a partir de ahora, su trabajo será "más discreto".

"Cuanto menos se vea lo que yo esté haciendo es mejor, nuestra líder en el Gobierno ahora es Yolanda", como nueva vicepresidenta tercera, señaló. Precisamente Díaz iniciará este miércoles una ronda de reuniones con los principales socios minoritarios de la coalición manteniendo un encuentro en Bilbao con el líder del PNV, Andoni Ortuzar.

Mantiene la presión para regular el alquiler

No obstante, Iglesias sí opinó sobre una de las cuestiones que no pudo dejar cerradas antes de su marcha del Gobierno: las negociaciones para la ley de vivienda y, concretamente, para establecer un mecanismo de limitación de precios del alquiler. El líder de Podemos recordó que "el pacto es inequívoco" y habla de establecer mecanismos para la contención y la eventual bajada de los precios. Y sostuvo que, una vez acordado, "la gente no va a consentir que le tomen el pelo".

"Además, la correlación parlamentaria es inequívoca, y Pedro Sánchez no se puede permitir sacar una ley de vivienda con la derecha", opinó Iglesias. Este jueves, los ministerios de Transportes y Derechos Sociales vuelven a reunirse para tratar de cerrar la única de las grandes cuestiones en las que el acuerdo está cerca, la ralentización de los desahucios. Pero la regulación de los alquileres sigue aún muy encallada.