Iglesias alerta ante los últimos episodios de racismo y el ataque a su sede: "El 4-M nos jugamos la libertad"

El líder de Unidas Podemos y candidato morado a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, llamó la atención este martes sobre la importancia de las elecciones del 4 de mayo. Y, después de los últimos episodios de racismo que han tenido relevancia mediática y del ataque que sufrió hace unos días la sede de Podemos Cartagena, Iglesias aseguró que en esos comicios "nos jugamos lo más importante: la libertad".

Así lo planteó el dirigente en un vídeo compartido en sus redes sociales, en el que denunció tres incidentes: el ya mencionado ataque a la sede de Podemos con cócteles molotov, el insulto de "negro de mierda" supuestamente proferido por el futbolista del Cádiz Juan Cala al jugador del Valencia Mouctar Diakhaby, y la amenaza de Vox de expulsar de España a Serigne Mbaye, miembro de la lista de Unidas Podemos para las próximas elecciones, por ser negro.

"A lo mejor tú, que estas escuchándome y no eres negro, ni eres de Unidas Podemos, y yo te caigo fatal, piensas que esto es un problema nuestro y no te va a afectar", apuntaba Iglesias en su vídeo. "Pero dale una vuelta", pedía, porque "en estas elecciones no nos jugamos solo quién gana y quién gobierna, nos jugamos lo más importante: la libertad".

Iglesias afeó que, en el partido de fútbol de hace unos días, el jugador presuntamente insultado acabara en el vestuario y el supuesto autor de la agresión verbal siguiera jugando. Y también denunció que Vox promueva la expulsión de Mbaye de España. "No pueden decir que le deportarán por ser extranjero, porque es español y trabaja llevando un restaurante: entonces parece que le quieren deportar por negro, y no pasa nada", espeta el dirigente, que se queja de que una afirmación así no haya recibido "ni sanción de la Junta Electoral ni reproche jurídico".

"Las televisiones tampoco lo comentan, pero quien si lo comenta es Jiménez Losantos diciendo que habrá que instalar una alarma en la Asamblea de Madrid, porque los negros ya se sabe que roban", continúa Iglesias. Para el líder morado, ese silencio mediático se corresponde con el que ha recibido el ataque a la sede de Podemos en Cartagena. "Me llamó el presidente del Parlamento Europeo preocupado, pero ni un solo periódico en papel lleva el ataque a su portada ¿Os imagináis si el ataque lo sufre una sede del PP?", se pregunta en el vídeo Iglesias.