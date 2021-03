Iglesias evita responder al veto que le impone Gabilondo: "No voy a tener ni una mala palabra con las listas progresistas"

El todavía vicepresidente segundo del Gobierno y próximo candidato de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, rechazó este lunes responder a su homólogo del PSOE, Ángel Gabilondo, horas después de que este asegurase que no compartiría Gobierno regional con él. "Yo no voy a tener ni una mala palabra con ninguna de las candidaturas progresistas", se limitó a señalar Iglesias, que aseguró que las fuerzas de la izquierda deben entenderse.

Así lo manifestó el líder de Unidas Podemos en una entrevista en Informativos Telecinco el mismo día que Gabilondo aseguró que "con este Iglesias" no quiere llegar a acuerdos. El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid afirmó que le "intranquilizaría" que alguien con "un planteamiento extremista y radical" formara parte de su Gobierno, y se mostró proclive a alcanzar acuerdos con Más Madrid y Ciudadanos, pero no con Unidas Podemos.

"Cuando la gente de izquierdas, la gente progresista, nos ve peleando se desmoviliza", afirmó Iglesias, que aseguró que es "inevitable" que, si los números dan, tenga que "ponerse de acuerdo" con el resto de formaciones progresistas. El líder morado, no obstante, sí lanzó un dardo a Gabilondo asegurando que comprende su "estrategia" de moverse "al centro para atraer a votantes de Cs e incluso del PP". Pero insistió en que "a la derecha le interesa mucho que entre la gente progresista estemos con pullas y reproches".

"Tenemos que lograr que la gente de los barrios humildes de Madrid vaya a votar, por eso es tan importante que no nos lancemos pullitas", porque "la derecha siempre está movilizada, no falla jamás", zanjó Iglesias, que insistió en que no va a "entrar" en esa dinámica ni ahora, en precampaña, ni cuando comience la campaña. Una fecha para la que, dijo, estará tanto fuera del Gobierno como habiendo dejado su acta de diputado en el Congreso.

El candidato de Unidas Podemos también respondió al eslogan de precampaña del PP, que desde que conoció su candidatura ha dibujado las elecciones en la Comunidad de Madrid como una elección entre "comunismo o libertad". "Lo que le pasa al PP con el comunismo es que llama comunismo a la Constitución", argumentó Iglesias, que recordó los artículos de la Carta Magna que recogen el derecho a una vivienda digna, a un sueldo suficiente o que establecen que toda la riqueza del país estará subordinada al interés general.

"En Madrid tiene que haber un Gobierno que respete por fin la Constitución", espetó Iglesias, que también cargó contra la actuación de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la gestión de la pandemia. "No podemos ser una comunidad desobediente, que todas las comunidades arrimen el hombro para ponerse de acuerdo y que Madrid siempre sea la que no cumple la ley y la que diga que vale todo", denunció el candidato morado, que también criticó los recortes del PP en sanidad y educación.

Iglesias, asimismo, insistió en que es probable que Ayuso acabe imputada si la izquierda desaloja al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid. "La señora [Esperanza] Aguirre, el señor [Ignacio] González, la señora [Cristina] Cifuentes, todos fueron imputados", recordó el candidato morado, que aseguró que, "cuando se levanten las alfombras y se vea lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, es muy probable que los jueces encuentren pruebas de delito". "Ni que fuera raro que los políticos del PP acaben en prisión", ironizó.