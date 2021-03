PSOE matiza a Gabilondo y aclara que su negativa a pactar con Iglesias no es una posición del partido ni del Gobierno

La dirección nacional del PSOE ha dejado claro este lunes que la intención de su candidato en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, de no pactar con el Podemos de Pablo Iglesias. Poco después de que así lo asegurase en una entrevista en La Sexta, el secretario socialista de Organización, José Luis Ábalos, ha matizado que se trata de una "idea" del candidato, no del partido que ha asegurado que no ha tratado esta cuestión.

"Estas declaraciones son evidentemente del candidato, que tiene todo el derecho como candidato que es para decidir sus ideas", ha dicho Ábalos, que ha comprendido que Gabilondo diga que no quiere pactar con Iglesias por la presencia que tiene hoy Podemos en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, ha desvinculado sus palabras con lo que sucede a nivel nacional, donde PSOE y Unidas Podemos gobiernan en coalición y donde la presencia de los morados en el Congreso es mucho mayor. Al contrario, ha recordado que Más Madrid tiene más presencia en la cámara madrileña que Más País en la Cámara Baja.

"El partido no ha tratado esta cuestión", ha asegurado el número 3 del PSOE, que en alusión a la Comunidad de Madrid y a lo dicho por Gabilondo, ha apuntado que "estamos hablando de un gobierno en transición porque es por un tiempo determinado, hasta 2023", cuando deberá haber otras elecciones, ordinarias, en Madrid.

"Estamos en campaña electoral y es momento de que cada uno plantee su fórmula". Sin alusiones a no pactar con Podemos, Ábalos ha dicho que la del PSOE "es salir a ganar y desarrollar su proyecto con la mayor nitidez posible".

