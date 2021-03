Ayuso acusa a Iglesias de ser "puro odio" y de querer a sus adversarios políticos "en la cárcel"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este lunes que el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, es "puro odio" y que "le gustaría ver a sus adversarios políticos en la cárcel y al entorno político de ETA en la calle".

La antítesis es la Libertad.@idiazayuso en #CaféAyusopic.twitter.com/IMm14Eg23u — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) March 22, 2021

"A Iglesias no le quiere Madrid. Ni en los barrios humildes", ha afirmado la mandataria durante una entrevista en ‘Antena 3’, donde además, ha asegurado que el líder de la formación morada "está cargado de odio y rencor" y que su programa electoral "fomenta la expropiación, la okupación y la quema de las calles y los comercios", como se ha visto "en estas semanas atrás y como han intentado este fin de semana".

Para la 'popular', la izquierda radical piensa que "la calle es suya y que la pueden incendiar como hacen en Barcelona cuando consideran". A continuación, ha defendido que ellos mismos han visto que Madrid es otra cosa porque "afortunadamente la sociedad madrileña no tolera estas cosas por un día".

Asimismo, la mandataria madrileña ha manifestado que ella no quiere "que a los ciudadanos de Madrid les expropien sus casas, no quiero que a los que tienen una segunda vivienda se la roben. Yo respeto la propiedad". Además, ha advertido que todo esto es lo que traerá Pablo Iglesias si gana en las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. "La antítesis del comunismo es la libertad: no quiero que expropien nada", ha añadido.

En esta línea, Ayuso cree que Iglesias ha dado el salto a la Comunidad de Madrid para "intentar frenar la desaparición" de Unidas Podemos, un proyecto político que ha asegurado "que está acabado".

Para la presidenta madrileña, estas elecciones servirán para destapar a Iglesias. "Según yo le transmita más tranquilidad a los ciudadanos y hable con más moderación y con la paz que necesitamos, él va a demostrar la cara que tiene", ha afirmado Ayuso que ha asegurado que el actual vicepresidente del Gobierno tiene que "soltar ya el cargo como vicepresidente y decir qué quiere ser de mayor pero yo creo que está de paso".

Sobre la acusación de Iglesias el pasado viernes de que "acabará imputada y en prisión", la presidenta regional le ha restado importancia a estas declaraciones. "La inmensa mayoría de la gente me muestra su apoyo", ha afirmado, para remarcar que lleva dos años recibiendo insultos. "Me insultan en forma de turba, de todos contra mí", ha añadido.

En relación con este asunto también se ha pronunciado el alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, que ha asegurado que Iglesias "estaría imputado si no es porque está aforado". "Está mucho más cerca de la cárcel de lo que estará Ayuso en toda su vida", ha dicho tajante.

Ayuso contra Sánchez

Frente a las acusaciones de que Madrid dejará de invertir 600 millones para pymes y autónomos, Ayuso ha criticado duramente al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "utilizar de manera burda todo el poder del Estado contra un Gobierno autonómico como viene haciéndose desde el principio de la pandemia".

"Yo creo que lo que le ocurre al presidente es que el ego le impide aceptar que en todo momento el Gobierno la Comunidad de Madrid le ha puesto la cara colorada en la gestión de la pandemia", ha añadido la presidenta.

Futuro político

Preguntada por su futuro político si no llega a gobernar tras las elecciones de mayo, Ayuso ha regateado la cuestión sosteniendo que tendrá que ver ahí "la circunstancia", y estudiar como se pueden dar las diferentes opciones que se pueden dar.

Si las cosas le van mal en los comicios, la dirigente popular asegura que asumirá "todo lo que haga falta" y se echará a las espaldas "cualquier situación que venga a posteriori". Sin embargo, ha defendido que ella no ha venido a "ostentar el poder por el poder sino a hacer las cosas bien". "No miro por mí. Me da absolutamente igual", ha declarado.