La Comunitat Valenciana reabre el interior de los bares y los gimnasios al 30% de su capacidad

La hostelería valencianapodrá reabrir el interior de sus locales al 30% del aforo y verá incrementado el de las terrazas hasta el 100%, manteniendo la limitación de cuatro personas por mesa y el cierre a las 18.00 horas de la tarde en ambos casos. Además, los gimnasios y piscinas de interior también reabrirán al 30%, el ocio educativo reanuda sus actividades con limitaciones y las ceremonias como bodas, bautizos y velatorios se podrán celebrar también con aforos limitados.

Estas son las principales novedades anunciadas este jueves por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión de la comisión interdepartamental del Gobierno valenciano sobre la gestión de la pandemia celebrada en el Palau. El jefe del Consell ha comparecido tras la reunión junto a la titular de Sanidad Universal, Ana Barceló, para detallar este nuevo avance en la desescalada iniciada el pasado 1 de marzo, para el que han pedido prudencia y responsabilidad.

Estas nuevas medidas y las que se prorrogarán serán efectivas desde el próximo lunes 15 de marzo hasta el 12 de abril, es decir, una vez pasada la Semana Santa, aunque se revisarán "de manera inmediata" si se produce una señal de alerta en forma de repunte de los contagios, ha anunciado Puig.

Hostelería

Se amplía el servicio de la hostelería (bares, restaurantes, cafeterías...) al 100% del aforo en las terrazas y a un tercio en el interior de los locales, que hasta ahora estaban cerrados. Deberán cumplirse los requisitos obligatorios en todos los supuestos: máximo de cuatro personas por mesa, uso de la mascarilla mientras no se consume, ventilación garantizada en interiores sin servicio de barra y cierre a las 18.00 horas de la tarde.

Gimnasios y piscinas de interior

Reabren los gimnasios, pabellones, piscinas, polideportivos y otras instalaciones deportivas de interior a un tercio de su capacidad. También manteniendo la distancia y todas las medidas de seguridad sanitarias.

Ocio educativo

Se retoman las actividades de ocio educativo, ludotecas y centros de ocio juvenil. En grupos de 10 personas como máximo y a un tercio de su aforo.

Ceremonias

Se aumenta ligeramente el aforo para ceremonias (bodas, bautizos, velatorios o similares) a un tercio de su aforo y con un máximo de 20 personas al aire libre y de 15 personas en espacios cerrados.

Restricciones prorrogadas

El resto de medidas actualmente vigentes se prorrogarán hasta después de las fiestas de Pascua. Entre ellas, el toque de queda, que seguirá desde las 22.00 horas de la noche hasta las 6.00 de la mañana. Dentro de las viviendas, siguiendo el criterio del Consejo Interterritorial de Salud, las reuniones se limitarán a los convivientes, con las excepciones ya previstas. "Necesitamos evitar las fiestas ilegales en las casas, los chalés y las viviendas, y disuadir en cualquier caso de reuniones masivas", ha afirmado en este sentido el presidente Puig. Por último, se mantiene el perimetraje autonómico para entrar o salir de la Comunitat Valenciana.

Los casales, cerrados

La Generalitat no contempla la posibilidad de abrir los casales y locales de las comisiones falleras hasta que no pase el día de San José, el próximo 19 de marzo. Según ha afirmado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a partir del día 20 se reunirán con las agrupaciones para valorar la posibilidad de abrir estos espacios para realizar gestiones administrativas. El presidente de la Junta Central Fallera de València, Carlos Galiana, insistió este martes a Sanidad que permitiera abrir los casales "única y exclusivamente para labores administrativas y de documentación".

Puig: "Desescalada responsable" tras un "notable avance"

Puig ha destacado el "notable avance" de las últimas semanas en la lucha contra la pandemia de la Covid-19, con un descenso del 96% en la incidencia acumulada, al pasar de casi 1.500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días a 57. De hecho, la Comunitat Valenciana tiene actualmente la mitad de la incidencia acumulada de la media española y las hospitalizaciones han caído desde las 4.700 del pico de la tercera ola a las actuales 700 personas.

"La sociedad valenciana ha hecho un esfuerzo inmenso, y hemos conseguido mucho en poco tiempo gracias a la ciudadanía y a la corresponsabilidad, así como al sacrificio de los más afectados y por el esfuerzo del personal sanitario", ha manifestado el jefe del Consell. "Ahora bien, con esos datos, en ese marco, la relajación no es una opción. No puede serlo. Sabemos que todo se puede ir por los suelos muy rápidamente. Por eso hoy vamos a seguir dando pasos seguros y prudentes. Una desescalada responsable para no tener que volver atrás", ha añadido Puig.

"Vienen tiempos de Fallas y Semana Santa, pero todavía no estamos para fiestas. Si se han suspendido las fiestas es porque no tenemos la capacidad de garantizar la seguridad sanitaria de las personas", ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha pedido "máxima prudencia en todos los espacios", así como el mantenimiento de "una atmósfera general de contención" como paso previo a la "gran esperanza" que supondrá el plan de vacunación masiva que comenzará en la Comunitat Valenciana en abril.