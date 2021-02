Podemos insta a Sánchez a cumplir el pacto: "Si no, nos asomaremos al oscuro precipicio del odio y la extrema derecha"

Las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos siguen tensando el Gobierno, pero los morados avisan: si no se asume el debate como algo natural y se cumple el pacto de coalición, "nos asomaremos al oscuro precipicio del odio y la extrema derecha". Así lo planteó este miércoles el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, después de varias semanas de choques internos en el Ejecutivo por asuntos como la ley trans, la ley de vivienda o los reproches parlamentarios.

Echenique intervino en respuesta a la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de este miércoles en el pleno para rendir cuentas por los cuatro meses de vigencia del estado de alarma. Pero, además de en la pandemia, el discurso del portavoz morado estuvo muy centrado en el aumento de la tensión que se ha producido en las últimas semanas en el seno del Gobierno. Una tensión que, dijo Echenique, PSOE y Unidas Podemos tienen la "obligación" de encauzar.

"No solamente las diferencias y el debate son el motor de la democracia, es que además no van a desaparecer", avisó el portavoz a Sánchez, a quien le pidió desdramatizar los choques. "Si avalamos el discurso de ciertas tertulias, que machacan todo el día con que las diferencias y el debate democrático son cosas terribles, no solamente estaremos alimentando durante tres años a los que quieren tumbar el Gobierno de coalición, sino que estaremos también colocando una autopista para que algún día gane un Trump en España", planteó Echenique.

El dirigente morado se refirió a algunas de las principales broncas que han sacudido al Ejecutivo últimamente, como la negociación de la ley de vivienda, totalmente estancada. "Antes de formar Gobierno, en este punto no pensábamos igual, pero fuimos capaces de debatir y de llegar a acuerdos por encima de nuestras diferencias", señaló Echenique. Y esos acuerdos, que están "negro sobre blanco", hay que cumplirlos, advirtió el portavoz, pese a que Unidas Podemos querría ir más allá porque piensa que "la vivienda es un derecho fundamental recogido en la Constitución que está por encima de cualquier consideración del mercado".

"Algo parecido ocurre con las reformas laborales: nosotros llevamos en el programa la derogación de las dos últimas reformas laborales, la de Rajoy y también la de Zapatero", y el pacto de coalición únicamente recoge la derogación de la primera, recordó Echenique. Pero, una vez pactada esa reforma, "es muy importante que aceleremos el cumplimiento de este compromiso", señaló el portavoz.

"No empecemos a hablar de salvar la Semana Santa"

El dirigente de Unidas Podemos también pidió a Sánchez -y, por extensión, a los presidentes autonómicos- que no comience a relajar las restricciones antes de tiempo para amortiguar el golpe económico en el próximo periodo vacacional. "No empecemos a hablar de salvar la Semana Santa, por favor, que ya sabemos que eso significa cuarta ola, más fallecidos y más cierres de negocios", pidió Echenique, que apostó por "adoptar medidas restrictivas todo lo estrictas que sea necesario para doblegar la curva y, al mismo tiempo, poner en marcha ayudas eficaces para los negocios afectados", una medida que precisamente anunció Sánchez este miércoles.

Echenique criticó la gestión que han hecho comunidades como Madrid de las restricciones, y criticó el mensaje transmitido desde la administración a sectores como la hostelería o el turismo. "Se les dijo que salvar el verano era salvarles a ellos y eso provocó la segunda ola y tuvieron que cerrar, se les dijo que salvar la Navidad era salvarles a ellos y eso provocó la tercera ola y tuvieron que cerrar de nuevo", planteó el portavoz, que aseguró que "actuar así no funciona". "Y, sin embargo, hay gobiernos autonómicos, como el de Ayuso, que siguen jugando a esta lógica perversa con su población y su tejido productivo", denunció.