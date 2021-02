La Delegación del Gobierno prohibirá todas las manifestaciones del 8M con una previsión superior a 500 asistentes

La Delegación del Gobierno en Madrid prohibirá todas las manifestaciones del 8M con una previsión superior a 500 asistentes, un criterio proveniente de la Consejería de Sanidad, por lo que "rotundamente no habrá" una gran protesta feminista en la capital, como la ocurrida el año pasado o años precedentes.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, en una entrevista en 'Onda Madrid'. De momento no se ha prohibido ninguna protesta de las que ya se han comunicado,ninguna convocada por un partido, ya que son pequeñas y se comprometen a mantener la distancia. "Nosotros el criterio de Sanidad lo estamos siguiendo a rajatabla porque tenemos que ayudar a preservar la salud de los madrileños", ha apuntado.

Por eso, el representante del Gobierno central en Madrid ha señalado que para aquellas organizaciones que pretendan llevar a más personas a las calles el 8M les pedirán que reflexionen y "fórmulas alternativas" para manifestarse "para que esta justa reivindicación para que no implique un atentado contra la salud".

Respecto a la controvertida manifestación del año pasado, Franco ha respondido que no se arrepiente de haberla autorizado, "no solo porque la Justicia le ha dado la razón, sino porque entonces no había datos objetivos para prohibir una manifestación, que solo puede prohibirse por motivos muy concretos y tasados".

"Estoy satisfecho de haberlo hecho. Esto pudo ser un contagio pero lo que sería prevaricar en aquel momento sería prohibirlo. Acertar la quiniela los lunes es fácil y si supiéramos lo que iba a pasar también prohibiríamos espectáculos deportivos, culturales u oposiciones", ha esgrimido.

España, "una democracia plena desde 1978"

En otro orden de cosas, a raíz de la conmemoración del XL aniversario del 23F, el delegado del Gobierno ha afirmado que España ha sido una "democracia plena", frente a las críticas de Podemos.

"Lo que algunos llaman régimen del 78 tiene un mérito increíble. Viendo las tristes imágenes del 23F, quizá todos hemos sido un poco cicateros con Adolfo Suárez y el general Gutiérrez Mellado. Quizá no ha sido suficientemente reconocido. Las circunstancias eran muy difíciles. En la Constitución se consiguió un gran acuerdo de todos como nunca antes en la Historia de España, fue la de todos. Es posible que haya que adaptarla, claro que es posible, pero por los cauces que la propia Constitución establece. Se recogen mecanismos para que pueda ser perfeccionada en el futuro", ha recordado.

José Manuel Franco ha añadido también que la prueba más evidente de que hay libertad de expresión y democracia plena en España es, por ejemplo, que se celebraron manifestaciones la semana pasada en el centro de Madrid a favor del rapero Pablo Hasel sin haberlas comunicado a la Delegación. "Estoy de acuerdo en perfeccionar la libertad de expresión, que limitan algunas leyes. Pero una cosa es la legítima protesta y otra el vandalismo, que no se puede consentir y que no se consiente en ninguna democracia del mundo", ha apuntado.

Según ha explicado respecto a la manifestación del miércoles en la Puerta del Sol, la Policía Nacional realizó un perímetro y hubo personas que lanzaban objetos a los agentes, "que tuvieron que hacer un ejercicio de contención encomiable".

El delegado ha indicado que no tienen constancia de grupos organizado organizados como tales que provocaron los disturbios, pero sí de personas "que aprovechan estas libertades de un Estado democrático para fines que no tienen que ver con ninguna reivindicación". "El que se dedica a reventar lunas de escaparates o papeleras no tienen ningún afán reinvidicativo. La Policía conoce algunos casos de personas que van a reventar las manifestaciones", ha añadido.