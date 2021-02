Guerra de precios en marketing: cómo actúan los supermercados para ganarte como cliente

El sector del gran consumo en España se aproxima a una "guerra de precios" que se incrementará en las próximas semanas entre los principales supermercados a nivel nacional. En 2020, este sector ha crecido un 12,7% en valor, pero la evolución de las compras está marcada por un consumidor que acude menos veces al establecimiento, pero que carga sus cestas de compra hasta un 14,1% más.

Además, en un entorno con cada vez más competencia, se incorporan de forma definitiva las plataformas delivery y los canales online, según el último informe publicado por Kantar. En todo este año previo, el e-commerce ha aumentado en un 62% su facturación "rompiendo con las barreras de hábito y llegando a una población más senior".

La pandemia, además, ha provocado cambios en el Top 3 del histórico de supermercados en España: Mercadona, Carrefour y DIA. En este sentido, Lidl consigue alcanzar el tercer puesto de la gran distribución, mientras que el resto cede parte de la cuota de mercado.

Lidl avanza en el mercado español

Según el informe, Mercadona continúa manteniendo su liderazgo con una cuota del 24,5% del mercado y llega a 9 de cada 10 hogares españoles, pero cede 1,1 puntos con respecto a 2019. Carrefour, por su parte, cede 0,3 puntos de cuota y se sitúa con un 8,4% de la cuota de mercado. DIA mejora sus resultados y obtiene un 5,8% de cuota, pero cede 0,6 puntos. Por ello, Lidl ha pasado a ocupar la tercera posición al situarse en un 6,1% del mercado español.

"El hogar español ha aprovechado este amplio rango de opciones para adecuar, en diferentes momentos del año, su lugar de compra según la situación sanitaria", detalla el informe. Por ello, los supermercados tienen que crear fórmulas para triunfar que no apelen solo a la proximidad, "sino también a la creación de un vínculo con el consumidor".

Nuevas estrategias para captar consumidores

En este sentido, en un contexto marcado por la pandemia, las cadenas tienen que diferenciarse mediante estrategias que consoliden su posición no solo por los precios. "En el medio plazo la rebaja de precios no sería atractiva. Todos tienen oportunidades y hay que reinventar los lineales para captar otras oportunidades, solo una vía no bastará para el éxito, el consumidor quiere el mejor precio, pero con condiciones", asegura el director de Retail en Kantar, Florencio García, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Esta "guerra de precios" se inició tras el verano, indica, y se incrementará a lo largo de las próximas semanas. Carrefour y DIA ya han entrado en esta competencia a través de diferentes promociones y tarjetas de fidelidad de los clientes, pero Mercadona todavía no ha reaccionado.

"Esperamos ahora el movimiento de la cadena y también ver cómo reacciona ante el posicionamiento tan agresivo en precio de Aldi y Lidl", añade Florencio García. Uno de los retos de esta cadena es reforzar su servicio online y "crecer en frescos para recuperar la fidelidad de sus clientes" que han alternado sus opciones de compra durante la pandemia. Así, una de las principales herramientas para captar clientes es a través del comercio online y de otras iniciativas como Listo para comer.