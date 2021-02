El silencio de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, durará una semana más. Al menos, en sede judicial. La Audiencia Nacional ha decidido esta mañana posponer el comienzo de la vista oral del juicio en el que se juzga si el PP pagó con dinero irregular la reforma de su madrileña sede, situada en la calle Génova, por el positivo en coronavirus de Cristóbal Páez, quien sucedió en el cargo a Bárcenas. Ambos, junto con varios responsables de Unifica, la compañía que llevó a cabo la obra, son los acusados de un juicio en el que también el PP se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiario. Y es que, la formación de Pablo Casado se juega mucho. Quizá por eso quiera evitar a toda costa el careo entre el expresidente Mariano Rajoy y Luis Bárcenas, que todas las partes han considerado ahora "precipitado" y quizá también se pueda entender así la agresividad del letrado que defiende a los populares con las acusaciones particulares, con quien ha tenido varios roces.

"Hay que respetar su derecho a la defensa y su derecho a comparecer. El tribunal ha decidido que se reanudarán las sesiones el próximo martes". Con estas palabras, el juez que preside la Sala de la Audiencia donde se desarrolla el juicio ha puesto fin a la segunda sesión, más 'light' que la de ayer en cuanto a contenido. Y es que, la decisión de posponer la vista oral era casi un secreto a voces. Ninguna de las partes han puesto pegas. El motivo lo ha especificado Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, ahora personado en la causa: "Debe acordarse el aplazamiento solicitado por Cristóbal Páez para evitar un posterior recurso de nulidad". El extesorero ha entrado por videollamada, como hizo ayer, para confirmar que sigue enfermo.

Será el próximo martes día 16 cuando se reanude el juicio con la tercera sesión, en la que se espera que comiencen las declaraciones de los acusados. Entre ellos, la de Luis Bárcenas. Será entonces cuando el extesorero deba descubrir los ases que guarda en la manga, si es que guarda alguno, y presentar pruebas con las que recuperar su credibilidad, ahora en entre dicho. Pese a que disparó con bala al PP la semana pasada con un escrito de confesión entregado a Anticorrupción en la que apuntaba a Rajoy como destructor de pruebas y en la que reconocía que la caja b del PP funcionaba desde 1982, la Fiscalía alertó el lunes de que aportó "escasas novedades, ninguna sustancial".

En esa confesión también habló Bárcenas de una cinta de vídeo en la que Álvaro Lapuerta, extesorero del PP fallecido en 2018, reconocía haber entregado sobresueldos a Rajoy y otros altos cargos. Sin embargo, todavía no ha aparecido y Bárcenas insiste en que se la robaron, operación Kitchen mediante. Lo ha repetido su abogado, Gustavo Galán, esta mañana: "[Bárcenas] no tiene en su poder la grabación". Quien sí han afirmado que la tiene, dice esta parte, es el periodista Francisco Mercado: "Pedimos citar a Francisco Mercado, que es quien tiene esa grabación. También pedimos citar a [Eduardo] Inda porque la escuchó".

Estos extremos deberán ser ahora estudiados por los magistrados, ya que además esas citaciones de periodistas han levantado suspicacias en algunas partes. “No se trata de que haya periodistas que vengan a contarnos su versión, sino si tienen fuentes de información de los hechos y lo pueden transmitir", ha defendido una acusación particular, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. "No se puede llenar la sala de periodistas", ha dicho Boye.

Otra decisión que tendrá que tomar la Sala de la Audiencia Nacional, donde también se juzga si el PP cometió un delito fiscal al no declarar las donaciones y si Bárcenas se quedó con parte de ese dinero, es si aprueba el careo con Rajoy que solicitó ayer el abogado del extesorero. La Fiscalía, de momento, lo ve "prematuro", ya que dependerá de si hay contradicciones entre la versión del acusado y el testigo y de si las mismas "afectan al funcionamiento de la causa". Es decir, tienen que estar relacionados con los hechos acotados que se juzgan como lo marca la Ley de Enjuiciamiento criminal, que exige que éstas afecten al interés de la causa y al objeto del enjuiciamiento.

En respuesta al Ministerio Público, Galán ha defendido que cuando lo propuso no lo hizo "como prueba testifical". "Dije que lo pediría si hay contradicciones", ha defendido el letrado de Bárcenas. Ese extremo ha sido apoyado por una de las acusaciones particulares, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. "Solo procedería una vez que la otra persona sometida al careo mantenga la versión que ofreció en el anterior juicio de Gürtel [Rajoy testificó en la Audiencia Nacional]. En aquel caso, él negó rotundamente la realidad de los pagos efectuados por el señor Bárcenas. Yo pedí el careo ya entonces. Si acepta que él destruyó los papeles, no haría falta el careo. Si mantiene que no recibió sobresueldos, debería haber careo", ha dicho.

Ya ayer el letrado del PP, Jesús Santos, reprendió con dureza al letrado de Bárcenas por esta idea. "El careo contribuirá al circo mediático", llegó a decir. Este martes, sin embargo, el abogado ha sido receptor de ataques en vez de emisor, a cuenta de lo que también aseguró ayer: que las acusaciones particulares querían un juicio político a la formación que representa, acusada como responsable civil subsidiaria. Boye, que ha lanzado un guiño a Bárcenas al rechazar que acuda como testigo en el caso Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero, y ha dado "por acreditada" la caja b del PP, ha sido el primero en exigir disculpas a Santos.

Luego le ha tocado el turno a la acusación popular ejercida por Izquierda Unida, que puso la primera querella criminal contra Bárcenas en 2013. Uno de los abogados de la formación ha solicitado al PP que no trate de "amordazarlos" porque, ha dicho, quieren dilucidar dónde fue el dinero de la caja b, "si a Mariano Rajoy o a Dolores de Cospedal". "Tengamos un juicio claro, transparente, llevamos esperando seis años, sin mordazas, haciendo que todas las partes hablen y el tribunal resolverá con justicia. No caben presiones ahora, vamos a intentar tener un juicio leal", ha añadido.

Ha pedido, además, "lealtad" al letrado del PP: "Nos da pie a decirle algo en lo que tenemos razón porque lo dice el Instituto de la Abogacía, el juego sucio no es una buena arma", ha asegurado: "Parte de los males de la sociedad española tienen que ver con lo que estamos viendo: este país falla en muchas cuestiones, tiene quizá demasiado turismo ligado a la construcción, aquí también se va a juzgar un poco hasta qué punto donaciones provenientes de constructoras han pervertido la dinámica política con funciones de gobierno del Estado, autonomías o ayuntamientos. Necesitamos verdad, justicia y reparación".