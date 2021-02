Entrevista | Àngels Chacón: "Las restricciones en la hostelería se han hecho de la peor de las maneras"

Àngels Chacón fue la primera consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, hasta que el pasado mes de septiembre Quim Torra la fulminó de su cargo para sustituirla por Ramón Tremosa (JxCat). Chacón tomó la decisión de quedarse como militante del PDeCAT y ahora se presenta como candidata a la presidencia de la Generalitat bajo el eslógan "Si t'ho penses, PDeCAT" ("Si te lo piensas, PDeCAT") en las próximaselecciones del 14 de febrero.

Esta es su primera campaña electoral como candidata. ¿Cómo la está viviendo?

Contenta, porque estamos viendo que hay muchísima gente que se lo está pensando, y nosotros confiamos en que acabarán optando por una apuesta política de centralidad. De las campañas electorales comienzo a percibir que se centran muy poco en las políticas que se tienen que hacer y que se habla más del discurso abstracto de candidatos.

Cada partido del bloque soberanista propone una vía distinta para conseguir la independencia. ¿Cuál es la suya?

Primero es necesario que los partidos independentistas nos pongamos de acuerdo en una estrategia común, que pase por un referéndum vinculante con un reconocimiento internacional. Si declaramos la independencia pero no nos la reconocen, no nos sirve de nada. También es muy importante una ley de amnistía para toda la gente que tiene causas judiciales, están en la cárcel o en el exilio.

Habla de unidad entre los partidos independentistas, pero no quieren pactar con la CUP. ¿Este veto no es contradictorio?

No. Tenemos que diferenciar dos vectores. En primer lugar, el proceso independentista. Aquí sí que nos tenemos que poner de acuerdo sobre cuáles son los próximos pasos. Otra cosa es cómo gestionamos el país mientras tanto. Nosotros vetamos a la CUP porque está a favor de la ocupación de domicilios habituales, de nacionalizar empresas, porque el modelo de país que nosotros tenemos es muy diferente al suyo. La CUP no puede volver a condicionar un Govern.

JxCat propone hacer efectiva la DUI. ¿Es realista?

No, no lo es. No podemos generar más frustración en la gente. Declarar, podemos declarar lo que queramos. Pero si no se nos reconoce, y si no hay una gran mayoría de la sociedad de Cataluña que quiera realmente que seamos independientes, no lo seremos.

Hablando de frustración. Cuatro años después del 1-O, ¿Qué razones hay para seguir votando a partidos independentistas?

Porque hay una desafección general con el Estado español. Porque es un Estado que ha ninguneado y no ha tenido ningún tipo de consideración con Cataluña. La represión con la que se actuó el 1 de octubre, los presos, la constante intención de ningunear a nuestra economía.

Además, casi el 80% de la población catalana cree que la mejor solución para resolver esta cuestión es ir a votar. Por lo tanto, lo que reclamamos al Estado es un referéndum, resolver políticamente esta cuestión. Si no, quedará siempre pendiente.

Entrevista a Àngels Chacón. Miquel Taverna

¿El Govern ha dado suficientes ayudas a la restauración y al comercio?

No. Ya le digo, con mayúsculas: NO. Y, en cuanto a las ayudas directas que han dado ahora, algunos ya las pedíamos desde finales de marzo del año pasado, estando dentro del mismo Govern. Ahora sí que han venido recursos, pero es porque vienen elecciones.

Nosotros proponemos lo siguiente: un programa de tests masivos para mirar por dónde se escampa la pandemia, el alargamiento de los ERTE hasta diciembre de 2021, más ayudas directas y desescalar. Que continúe la actividad en los territorios de manera diferente según la evolución de la pandemia. Aquí lo que han hecho es, como el café para todos, cierre para todos. Esto no puede ser. Cada territorio es diferente; hay sitios donde hay índice cero, otros donde es muy elevado.

¿Está de acuerdo con las restricciones actuales?

En el PDeCAT creemos que la elección entre vida y economía ya no la admitimos, porque queremos ambas cosas. Las restricciones en sectores como la hostelería y la restauración se han hecho de la peor de las maneras.Ni se ha comunicado bien, ni se ha dialogado con el sector, ni se ha seguido una trayectoria clara. Ahora sí, ahora no, ahora cambio de horarios… Es un caos. Pongámonos en el lugar de alguien que necesita facturar. Han habido épocas en las que hemos hecho cerrar a los restaurantes y solo se les permitía hacer comidas para llevar, y después veías a la gente junta en una plaza comiendo, en lugar hacerlo en un local con los protocolos de seguridad.

¿Qué medidas propone para recuperar la economía?

Solo hay dos tipos de medidas: ayudas directas y de tráfico hacia una nueva economía. Por lo tanto, nosotros proponemos que, del primer paquete de fondos europeos de ayudas directas, se destinen 2.500 euros mensuales a cada establecimiento cerrado. A partir de aquí, tenemos que hacer otro acompañamiento para que los sectores puedan ser competitivos en este nuevo contexto; ayudarles a digitalizarse más, a cambiar de estrategia. Hay una crisis de demanda increíble porque la gente tiene menos poder adquisitivo y cambia sus hábitos de consumo. Entonces tendremos que cambiar, hacer esta transformación.

Entrevista a Àngels Chacón. Miquel Taverna

Hablemos de su etapa como consellera. ¿Qué ha aprendido?

Conozco mucho más a mi país y también qué implica cada una de las decisiones que se toman en el Govern. Como profesional en el mundo de la internacionalización, siempre he aprendido que estamos en una economía global, pero como consellera he aprendido sobre todo a valorar mucho más los activos que tenemos, y el peligro que hay de perderlos si no los jugamos bien.

Poco antes de la pandemia, tenía que ir a Cannes (Francia) a recoger el premio a la mejor región donde invertir en el sur de Europa, con la mejor estrategia en captación de inversión. No sé si ahora podemos decir lo mismo, porque Cataluña se está desdibujando, está perdiendo fuerza.

¿Lo dice por la pandemia?

Lo digo porque hemos dejado de ser aquél territorio innovador, creativo, dinámico, internacional. Lo vemos también en otras fuerzas políticas. Para ERC, JxCat y ya no digamos la CUP, la economía productiva no es una prioridad. Lo vemos cuando se hacen presupuestos.

Somos un territorio donde lo que más hay es pequeña y mediana empresa, y esto se está perdiendo. La generación de actividad nos trae riqueza y puestos de trabajo, pero no todos los partidos lo tienen como prioridad. Hay gente que dice: “¡Más impuestos para los que más tienen!”. Bueno, esto es básico. Pero si ponemos muchos más impuestos, cuando uno tiene que decidir dónde poner una empresa elegirá otros territorios.

Antes de cesarla, Torra le preguntó si iba a cambiarse a JxCat, pero eligió continuar en el PDeCAT. ¿Por qué?

Coherencia. Algunos estamos en política porque creemos que es la mejor de las herramientas para transformar o mejorar la sociedad. Somos un partido de centralidad política y social; liberales en cuanto a lo económico, pero socialdemócratas en cuanto a la protección social. Y queremos generar un país de oportunidades que nos ayude a mejorar la vida de los catalanes.

Por lo tanto, es un proyecto en el que yo me siento cómoda. No tengo ningún motivo para marcharme. Yo no cambio de criterio por una silla. Los que no solo hemos hecho carrera política en esta vida tenemos esta libertad de poder retirarnos y volver a nuestros trabajos.

Entrevista a Àngels Chacón. Miquel Taverna

Algunas encuestas señalan que tal vez no entrarán al Parlament...

Nosotros entraremos en el Parlament de Cataluña. Tendremos grupo parlamentario y seremos condicionantes del futuro gobierno de la Generalitat de Cataluña. En menos de quince días hemos doblado intención de voto. El proyecto está vivo. Tenemos 8.000 asociados, casi 200 alcaldes, somos uno de los partidos con más asociados de Cataluña. Esto no desaparece de la noche a la mañana. Esto no se acaba. ¿Con 8.000 asociados? ¡Qué va! A JxCat se ha marchado un 23%, pero nos queda el 77%. Este país necesita un partido central y lo seremos.

¿Tiene algún plan B, por si acaso?

Los que tenemos una profesión y sabemos ganarnos la vida fuera de la política, el plan B ya lo tenemos cuando entramos. Esto es una gran suerte y una gran libertad, porque no necesitamos a la política para vivir.

Antes se dedicaba al comercio internacional.

Somos un país de exportadores, y cuando uno tiene los conocimientos, los idiomas y la experiencia, por suerte es un sector con posibilidades de trabajo. A cada uno nos ha costado lo nuestro, espabilarnos en este mundo. Y como mujer, sola, estar viajando en este mundo hace más de 20 años no era fácil, pero algunas nos creímos que las profesiones “de hombres” también las podíamos hacer las mujeres. El comercio internacional era una profesión que hacían mucho los hombres, pero no quise renunciar nunca a hacer el trabajo que me gustaba.

¿Tuvo malas experiencias por culpa del machismo?

Si, y tanto. He estado en más de 30 países y los hay de todo tipo. Pensamos que ir al extranjero es ir a París o Londres, y no. Hay culturas y religiones muy diferentes y se tiene que ser muy prudente y profesional. Hay países en los que no te dan la mano si eres mujer.

El mundo de la empresa todavía es muy masculino, pero la política también. Y como primera consellera de Empresa y Conocimiento, que es un sector muy masculinizado, también me tuve que ver en situaciones de entornos empresariales donde la presencia de una mujer todavía parecía rara.

Hay una anécdota que a veces explico, y es que en la Generalitat hay un mural con las fotografías de todos los consellers en blanco y negro. Cuando dejé de ser consellera, yo dejé mi foto en color, por ser la primera mujer. Pues el señor Tremosa la cambió y la puso en blanco y negro. Es una tontería, pero quiere decir mucho.

¿No le dijo nada?

No. Cada uno que se vaya retratando según es. Suficiente pena tiene alguien que tiene que cambiar una fotografía porque no acepta la diversidad, o porque no acepta a una mujer ahí. Ya es suficientemente triste.