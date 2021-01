Dimite la concejal vacunada de Dénia y renuncia a inyectarse la segunda dosis

La concejal de Sanidad y Bienestar Social de Dénia (Alicante) que se ha vacunado sin ser de riesgo contra la covid-19, la socialista Cristina Morera, ha anunciado que dimite del cargo de forma irrevocable y también ha avanzado que declinará recibir la segunda dosis.

En una rueda de prensa telemática, Morera, que no ha podido evitar las lágrimas, ha explicado que abandona el ayuntamiento para evitar perjudicar al alcalde, Vicent Grimalt, y al PSPV-PSOE de Dénia en una decisión "personal e irrevocable" tras cometer este "error".

De esta manera, mañana no acudirá al pleno municipal convocado en una corporación que gobiernan con mayoría absoluta los socialistas, con 12 concejales de 21, por tres del PP y Compromís, dos de Ciudadanos (Cs) y uno de los independientes de Gent de Dénia.

La hasta ahora concejal de Sanidad y teniente de alcalde ha asegurado que no hubo mala fe en la inyección de la dosis ya que fue contactada el pasado día 12 a las 20:00 horas para hacer uso de una de las vacunas que sobraban para evitar que se perdieran.

Renunciará a la segunda dosis

Ha admitido que no ha sabido gestionar esa situación y que solo unos días después, al destaparse otros casos de alcaldes vacunados, se percató de que no debió haber aceptado la inyección. A partir de este momento, ha tomado la decisión de que esto "no vuelva a pasar" en el sentido de que renunciará a la segunda dosis.

"Mi vacunación se producirá cuando sea y si se considera oportuno", ha manifestado la dimitida concejala, que se vacunó en la residencia Santa Llúcia, junto a otras personas que no formaban parte de los grupos de riesgo, aunque ha evitado dar sus nombres.

La ejecutiva local del PSPV-PSOE informó ayer por la tarde que tomará una decisión en torno a Morera una vez que concluya el informe encargado sobre el asunto por Salud Pública.

El caso de esta concejal se ha conocido días después de que la Conselleria valenciana de Sanidad haya abierto una investigación para aclarar la administración de dosis fuera del plan de vacunación al alcalde popular de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, al edil de Sanidad de este municipio, Manuel Alcalá, y a los alcaldes socialistas de las localidades alicantinas de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, y de Rafelbunyol (Valencia), Fran López. A esta lista se une también el concejal de Sanidad de Orihuela (Alicante), José Galiano (PP).