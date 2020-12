Certezas e incertidumbres sobre la campaña de vacunación contra la Covid que arranca este domingo

Este domingo 27 de diciembre se administrarán las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 en España, dando inicio así a una campaña progresiva que priorizará a las personas mayores de residencias y al personal que trabaja en ellas.

La vacuna, que fue aprobada hace una semana por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), se repartirá a la vez en todos los países europeos, que empezarán a vacunar con los dos contenedores recibidos para iniciar el proceso de inmunización de la población.

No obstante, a escasos días de que se inicie la vacunación en España, los profesionales sanitarios denuncian falta de información sobre el protocolo a seguir para administrar las dosis a los primeros ciudadanos. "No han comunicado un solo detalle sobre el plan de vacunación", lamentaba este martes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Además, todavía hay ocho comunidades que no han acreditado a los profesionales de enfermería para que puedan vacunar, según reveló el sindicato SATSE este lunes. De esta forma, y según el sindicato, los enfermeros y enfermeras de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, junto a Ceuta y Melilla, todavía no cuentan con el respaldo legal necesario para utilizar fármacos como las vacunas.

Ya hay varios países que han empezado a inmunizar a sus ciudadanos con una vacuna que esperan inicie el proceso hacia la normalidad. Todos están priorizando a los profesionales sanitarios, sociosanitarios y a los usuarios de las residencias de mayores. En España, las comunidades ultiman los detalles del programa que consensuarán esta tarde con Sanidad en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud; pero, ¿qué se conoce a día de hoy sobre el plan español de vacunación?

Tres etapas y priorizando a grupos vulnerables

España recibirá 140 millones de dosis para inmunizar a unos 80 millones de ciudadanos; más de la población existente. En una primera etapa -entre enero y marzo de 2021- se suministrará un número muy limitado de dosis de vacuna, tal y como explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al anunciar la estrategia de vacunación. Será a partir de la segunda etapa -entre mayo y junio- cuando se incremente progresivamente el número de dosis y, poro tanto, el de las personas que se vacunará; hasta llegar a la tercera fase, cuando se espera cubrir a todos los grupos prioritarios.

Así, los primeros en vacunarse serán los colectivos más vulnerables: personas en residencias, personal sanitario y sociosanitario y personas con discapacidad. Una vez administrada la vacuna a estos colectivos, el resto del personal sanitario y grandes dependientes no institucionales seguirán el proceso de vacunación.

Distribución a 50 puntos de España

Las dosis de Pfizer y BioNTech llegarán entre el sábado y la madrugada de este domingo a 50 puntos distribuidos por todo el país (bajo custodia policial), que no se revelarán por motivos de seguridad.

Además, llegará en cajas de poliespam con cinco bandejas de 1.000 viales de cinco dosis cada una -es decir, 5.000 pinchazos-, cubiertos de nieve carbónica, puesto que para su conservación requiere estar a -80 grados; tras el proceso de descongelación, puede conservarse en nevera hasta cinco días.

Certificado de vacunación

Cada persona vacunada obtendrá una tarjeta o certificado de vacunación en la que se incluirán los datos de identificación y la información del tipo de vacuna administrada y el número de lote, así como la fecha de administración de la primera dosis y la de la segunda, si procede.

¿Efectos secundarios?

Como ya se ha venido viendo en otros países que han iniciado el proceso de vacunación, hay algunos pacientes que han sufrido reacciones adversas a la vacuna de Pfizer. Al respecto, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas, reconoció que es probable que aparezcan algunos efectos secundarios.

No obstante, puntualizó que es muy poco probable que aparezcan efectos adversos "importantes" ha reconocido que, una vez comience la vacunación masiva frente a la covid-19, no es descartable que aparezcan efectos secundarios no descritos en los ensayos clínicos, aunque ve "poco probable" que aparezcan efectos adversos "importantes".

Los efectos secundarios más habituales, según han apuntado los expertos, suelen ser fiebre, sensación de cansancio, dolor muscular y en articulaciones o inflamación en el sitio de la inyección. Otros más inusuales han sido dificultades para dormir, náusea y parálisis facial poco grave (con la cual todavía no se ha podido establecer una relación causal).

Así vacunará cada comunidad

Los gobiernos autonómicos ya han avanzado que las vacunas irán llegando por lotes semanales, aunque cada una -de la mano del Gobierno- llevará sus propios calendarios y protocolos de vacunación, que terminarán de detallare este miércoles con Sanidad.