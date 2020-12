Al menos siete Comunidades autónomas empezarán a vacunar el domingo a su población de riesgo contra la Covid

"Todo está preparado para que el próximo domingo iniciemos la vacunación" en España contra la Covid, aseguran desde el Gobierno. Después de que la Agencia Europea de Medicamentos diera el visto bueno este lunes a la vacuna Pfizer y BioNTech y de que la Comisión Europea haya autorizado su comercialización en la Unión Europea, los Estados miembro ya pueden empezar a vacunar.

La vacunación arrancará en España el próximo domingo 27 de diciembre. "Las dosis llegarán el sábado 26 o el domingo 27, en coordinación siempre con Europa, que las distribuirá el 26", detalló el pasado viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La campaña será progresiva de la mano de las comunidades autónomas -que decidirán si empiezan a vacunar el 27, 28 o 29 de diciembre- y que "pretende garantizar la equidad", tal como apuntó este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Comunidades como Cataluña, el Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja o Extremadura aseguran que "están preparadas" para empezar a vacunar y esperan hacerlo este domingo 27 de diciembre.

Cantabria empezará con un centro de dependencia

Cantabria ha ensayado este martes en el centro de atención a la dependencia de Cueto, en Santander, el protocolo de vacunación de la Covid-19, que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, espera que arranque, "casi con toda seguridad", el domingo.

El objetivo de este ensayo es "comprobar in situ" que el protocolo se puede aplicar en la práctica y que no va a haber ningún problema para llevarlo a cabo. Se pretende además enfrentar situaciones que puedan no estar previstas en el protocolo, ya "que si surgen hay que darles solución", ha subrayado el consejero da Sanidad. "Está todo previsto y milimetrado para que no haya ningún problema", ha agregado.

En principio, a cada residencia se desplazará un equipo de enfermería -un conductor y dos sanitarios- que irá escoltado por la policía para que lleguen "en perfecto estado". Y ha explicado que la vacuna se conserva a -80 grados en congeladores, aunque las dosis se descongelan con prontitud. Eso sí, una vez que se sacan, hay que aplicarlas como máximo en cinco horas porque después pierden su efectividad.

Cataluña prevé la llegada de 200.000 dosis

Cataluña, por su parte, iniciará este domingo la vacunación contra la Covid-19 de las personas mayores que viven en residencias geriátricas y los trabajadores que les atienden con las 200.000 dosis que se prevé que lleguen antes de ese día.

La vacuna será voluntaria, aunque se registrará en el historial médico de cada persona si se ha vacunado o no porque "si una persona se pone enferma, hemos de saber si estaba vacunada, para estudiar la efectividad de la misma", aseguran las autoridades sanitarias.

En las residencias, donde la vacunación comenzará el próximo domingo, se administrarán dosis a las personas que no sean positivas o no tengan síntomas, como fiebre. Se intentará llegar a una o dos residencias de cada región sanitaria de Cataluña, a través de 250 equipos de vacunación. Una reserva de vacunas se quedará en el Banco de Sangre y Tejidos, para que si alguna de las sedes de vacunación avanza más rápido pueda usar las de reserva

En Asturias empezarán con los geriátricos

El Principado de Asturias tiene toda la logística preparada para poder iniciar la vacunación contra la Covid 19. Así, este domingo un total de 148 profesionales repartidos en 50 equipos, cada uno de los cuales contará con una enfermera, empezarán a vacunar en los geriátricos asturianos e irán creando el registro de inmunizados. Los profesionales recibirán formación para poder llevar a cabo ambas tareas. En el primer trimestre esperan que se haya vacunado a unas 150.000 personas.

Los farmacéuticos, claves en Extremadura



Los farmacéuticos se van a encargar de la logística de distribución de las vacunas contra la Covid-19 en Extremadura para inmunizar en una primera fase del proceso a más de 25.000 personas a partir del próximo domingo, día 27, pertenecientes al colectivo de residentes y trabajadores de los centros de mayores y de discapacitados públicos y privados de la región.

Las dosis que lleguen a la región, cuyo número no se ha concretado, serán recepcionadas en los dos centros que el Servicio Extremeño de Salud (SES) dispone en cada una de las provincias de Cáceres y Badajoz para conservar este medicamento a entre -60 y -80 grados, temperaturas en las que la vacuna resiste seis meses.

Posteriormente y de forma semanal se llevará a cabo una distribución a una temperatura monitorizada entre 2 y 8 grados hacia los puntos de almacenamiento de las ocho direcciones de Salud existentes en cada una de las gerencias de las áreas de salud de la región, donde la vacuna, en esas condiciones térmicas, resiste 5 días.

La Rioja prioriza a las residencias

La comunidad de La Rioja comenzará este domingo el proceso de vacunación contra el coronavirus en las residencias de mayores, algo que se hará mediante una unidad móvil, y, de forma paralela, a los profesionales sanitarios, que acudirán de forma presencial al Hospital San Pedro.

Andalucía prevé vacunar a todas las residencias en dos semanas

Por su parte Andalucía, arrancará, si no hay contratiempos, el domingo su plan de vacunación contra el Covid. La Junta avanza que las vacunas llegarán a 49 centros de atención primaria y 37 hospitales, y se contará con 178 equipos de vacunación, con 526 enfermeros y enfermeras formados para esta labor. Además, tendrá 86 puntos de vacunación y prevé vacunar a todas las residencias en dos semanas.

La comunidad espera que del volumen de dosis que lleguen a España, el 20% sean para Andalucía. Las vacunas se conservarán a 80 bajo cero en dos centrales de distribución de material sanitario, una en Granada y otra en Sevilla.

Murcia

Murcia recibirá el domingo 27 un total de 67 viales -lo que equivale a 335 dosis de vacuna Pfizer-. Así la Región podrá comenzar a vacunar en dos residencias: la de personas mayores de Mensajeros de La Paz de San Pedro del Pinatar y el centro para personas con discapacidad de Churra, en Murcia.