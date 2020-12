Vacunarse contra la Covid será voluntario, pero Sanidad registrará a quienes rechacen inmunizarse

La vacunación contra la Covid que empezará este domingo en España será voluntaria, pero eso no quiere decir que quienes rechacen inmunizarse vayan a permanecer en el anonimato. El Ministerio de Sanidad registrará con quienes no quieran ponérsela, para conocer los motivos y si estos varían entre lo distintos grupos de población.

Esta información se incluirá en el "registro de vacunación" de cada ciudadano y la medida aparece en la primera actualización de la Estrategia de Vacunación contra la Covid que el Ministerio de Sanidad ha difundido este lunes.

"Sin perjuicio del deber de colaboración que recae sobre los individuos, la vacunación frente a COVID-19 será voluntaria", indica el documento. A pesar de ello, añade que "se ,considera importante registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población".

Quienes sí acepten vacunarse deberán antes dar un consentimiento informado verbal, menos en determinadas circunstancias en las que deberá realizarse por escrito, por ejemplo cuando se trate de vacunar en el ámbito escolar a menores de edad, cuando padres o tutores no estén presentes.

Si se trata de "personas que tengan limitada la capacidad para tomar decisiones", las nuevas pautas de Sanidad indican que también será conveniente la información y autorización por escrito por parte del representante legal o personas vinculadas a él o ella por razones familiares o de hecho.

Residentes y médicos

A falta de apenas seis días de que empiece a ponerse la vacuna contra la Covid, Sanidad ha especificado este lunes qué personas se incluyen en los cuatro grupos prioritarios identificados para ser los primeros en iniciar el proceso de inmunización, que constará de dos dosis, separadas por 21 días. La inmunidad "óptima" frente al coronavirus no llegará, apunta el documento, hasta entre 7 y 14 días tras haber recibido la segunda dosis.

De los cuatro grupos identificados como prioritarios, la vacunación empezará primero por dos de ellos, dado que en esta primera etapa "el número de dosis de vacunas serán limitadas". Así, los primeros serán los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.

Posteriormente, empezarán a vacunarse los otros dos grupos prioritarios, formado por personal sanitario y sociosanitario distinto al primero y personas consideradas grandes dependientes pero que no vivan en residencias.

Personas terminales y residencias con brotes

En concreto, la vacunación empezará por las personas mayores o grandes dependientes en "residencias o centros de mayores”, incluidas personas "vulnerables o con gran dependencia" que acuden a centros de día, cuando estos estén vinculados a residencias de mayores.

La vacunación empezará "preferentemente" en las residencias más vulnerables, porque tengan mayor número de internos, menor capacidad de adopción de medidas de prevención y control o porque no hayan tenido casos de COVID-19.

Según el documento difundido este lunes por Sanidad, no está de momento tan claro si se vacunará a personas que se encuentren en "situación terminal" y en residencias donde exista un brote activo. Ambas situaciones deberán ser examinadas y valoradas por parte de Salud Pública, de forma individual, en el caso de personas terminales.

Junto a ellos se vacunarán también en primer lugar "todas las personas que trabajan en estos centros", tanto sanitarios como otro tipo de trabajadores, como administrativos, cocineros o personal de limpieza.

Personal con mayor riesgo de exposición

Sanidad distingue entre el personal sanitario considerado de "primera línea" que se vacunará también en primer lugar porque tienen más riesgos de exposición al virus. Son el personal en el ámbito sanitario que trabaja de cara al paciente en unidades, consultas o circuitos COVID, en las puertas de entrada de pacientes agudos a los servicios de salud, personal de unidades móviles de atención directa a pacientes COVID-19, personal de transporte sanitario urgente, trabajadores en servicios de cuidados intensivo, de cualquier servicio de cuidado no intensivo donde se realicen procedimientos que puedan generar aerosoles, de servicios y unidades con pacientes de alto riesgo -oncología o hematología, por ejemplo-, de servicios centrales donde se toman y manipulan muestras que potencialmente pueden contener virus, personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia, de los equipos de vacunación y todos aquellos que van a participar en la administración de las vacunas frente a COVID19.

En estos colectivos se incluye también a administrativos, personal de limpieza, voluntarios o estudiantes. También al personal que trabaja en otros centros de atención a personas mayores y de riesgo diferentes a los anteriores, per no se incluye a cuidadores no profesionales, como familiares o convivientes.

Cuando pase esta primera etapa, en la que se vacunarán los dos colectivos anteriores, la vacunación continuará por los trabajadores en centros y

establecimientos sanitarios y sociosanitarios, pero que no tienen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por Covid.

El cuarto de los primeros grupos prioritarios serán las personas consideradas "grandes dependientes, de grado III según la Ley de Dependencia, ya sean declaradas o quienes no lo sean pero esté "médicamente acreditado" que tienen enfermedades que requieran "intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida".