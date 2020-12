"No hemos podido dormir desde que lo vimos", los vecinos de Badalona afirman que la tragedia "se veía venir"

Han pasado ya unas horas desde que se inició el incendio en la nave industrial de Badalona que ha dejado 3 muertos hallados: un hombre de 48 años de nacionalidad senegalesa y otro de 58 y originario de Gambia, y un tercero que está aún por identificar.

La nave incendiada está ubicada en el barrio de Gorg-Mar, en Badalona. Hemos hablado con la vicepresidenta de la asociación de vecinos, Agustina Belda, que relata a 20minutos que "no hemos podido dormir desde que lo vimos. No es lo mismo verlo en la tele que en directo. Oíamos los gritos de la gente que había dentro y que intentaba salir y les veíamos saltar desde las ventanas. Además, aunque digan que no, había niños. Sentimos muchísimo lo que ha pasado."

No explica que los vecinos llevaban desde 2009 advirtiendo de la situación en la nave indutrial incendiada y que "aunque no imaginábamos que fuera a pasar algo tan grave, sabíamos que algo pasaría".

"¿Van hacer algo ahora?"

Según afirma Agustina Belda, durante este tiempo "ni el Ayuntamiento ni la Generalitat, estuviera quien estuviera en sus gobiernos, han hecho nada" y denuncia que "ahora que ocurre esto vienen a hacerse la foto y a decir cuatro palabras para después olvidarse. Si Aragonés ha ofrecido reubicar ahora a los afectados, ¿por qué no lo habían hecho antes?" lamenta la vicepresidenta de la Associació de Veïns de Gorg-Mar.

Añade que en Badalona hay otra nave que está en las mismas condiciones, "¿Van a hacer algo ahora?" se pregunta Belda que nos cuenta entristecida que "da mucha rabia porque son seres humanos y tienen derechos y llevarles comida y agua no es la solución si continúan viviendo rodeados de ratas y suciedad. Hay que buscar una solución de fondo, pero al Govern no le interesa"

Conflictos en el barrio

Sobre cómo era la relación entre los ocupantes de la nave y los vecinos del Gorg-Mar, Agustina Belda nos explica que "desde que ocuparon la nave, había algún robo, pero como en todos sitios, pero desde hace dos o tres años se ha instalado otro tipo de gente, más violenta. Incluso quien vivía dentro de la nave se quejaba. Los vecinos que vivían al lado estaban atemorizados, porque había peleas con cuchillos".

Fue a partir de este verano, con Xavier García Albiol como alcalde, cuando el Ayuntamiento incrementó la vigilancia en la zona y según Belda "cada día pasaban patrullas de Mossos, Policía Nacional y hasta Guardia Civil. Pero, al tratarse de un terreno privado y al no haber puesto el dueño ninguna denuncia, no podían entrar si no pasaba algo grave, como una pelea con sangre".

Agustina Belda quiere destacar en la nave también vivían "matrimonios y niños. Gente buena y gente mala hay como en todos lados, no tiene nada que ver de dónde son.Se les tiene que dar una solución digna, como alquiler social. Yo no sé cuál es la solución porque yo no dirijo, pero quienes cobran por hacerlo podrían pensarlo".