Madrid apuesta por ampliar las cenas de Nochebuena y Nochevieja a 10 personas y el toque de queda a la 1.30

La Comunidad de Madrid mostró este martes su desacuerdo con la propuesta del Gobierno central: cree que la estrategia para las fiestas es "mejorable". El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acudirá este miércoles al Consejo Interterritorial con un plan propio y espera que sea tenido en cuenta.

Este periódico tuvo acceso a algunos de los planteamientos que defenderá el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que básicamente pasan por mayor flexibilidad en el número de asistentes a las cenas y comidas familiares de Navidad y en el toque de queda nocturno.

En los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, la Comunidad de Madrid apuesta por limitar las reuniones familiares y sociales a un máximo de tres grupos de convivientes sin sobrepasar nunca los 10 comensales,una medida en la que coincide Cataluña. El número se asistentes a las reuniones sociales se mantiene en seis personas, como máximo.

Respecto al toque de queda, el Gobierno autonómico propone retrasarlo a la 1.30 horas (media hora más que el borrador del Ministerio de Sanidad) en Nochebuena y Nochevieja. Así, solo en estas dos fechas la movilidad nocturna quedaría limitada de 1.30 a 6.00.

En cuanto a la salida de los mayores que viven en las residencias de ancianos para pasar unos días con sus familias en Navidad, un planteamiento que adelantó Javier Luengo, consejero de Políticas Sociales, a 20minutos durante una entrevista, se avanzan algunos parámetros.

La Consejería de Sanidad considera imprescindible que los mayores que quieran salir y no hayan pasado la Covid-19 sean sometidos a una prueba diagnóstica cuando regresen al centro. También deberán estar aislados unos días. Mientras, los ancianos que hayan dado positivo a una prueba de anticuerpos en los 6 meses previos o a una PCR en los últimos 3, podrán salir y no tendrán que guardar cuarentena a la vuelta. El objetivo de estas medidas es que el virus no entre en los centros asistenciales tras la salida de residentes

Para los mayores que no puedan salir con sus familias a pasar unos días porque las circunstancias sanitarias lo desaconsejen se tiene previsto facilitar las comunicaciones telemáticas.

Por último, la Consejería de Sanidad madrileña también planteará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que las comunidades autónomas establezcan cauces de cooperación con los ayuntamientos y otras entidades locales con el fin de evitar aglomeraciones.