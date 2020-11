Pitingo compara a Bildu con el yihadismo y José Manuel Soto le respalda: "No pienso callarme más"

Pitingo ha cargado duramente este sábado contra PSOE y Bildu después de que el grupo parlamentario vasco mostrara su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno. El cantante se ha mostrado muy duro y ha comparado al partido liderado por Arnaldo Otegicon el yihadismo islámico.

El artista ha utilizado sus redes sociales para criticar el pacto entre ambas formaciones: "Que se presenten los yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño. ¡Vergonzoso lo que está pasando en este país!", ha escrito en su cuenta de Twitter junto al hashtag "ni olvido ni perdono". El tuit ha superado ya los 4.000 retuits y ha cosechado más de 17.000 likes.

Que se presenten los Yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño.

VERGONZOSO LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESTE PAÍS!!!!! #NiOlvidoNiPerdon — PITINGO ® (@Pitingo) November 14, 2020

Entre las respuestas han sido muchos quienes han criticado la posición de Pitingo, pero también los que le han mostrado su apoyo, entre ellos el cantante sevillano José Manuel Soto. "Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino, al final obligarán a la Guardia Civil y a las víctimas del terrorismo a pedir perdón a ETA", ha manifestado.

"Yo tengo muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta historia, y el Gobierno prefiere estar del lado de los malos...", ha opinado Soto.

La cosa no quedaba ahí pues Pitingo decía responder también al comentario de su amigo. "Yo soy hijo y hermano de guardias civiles y viví toda la mierda de ETA en el cuartel donde vivimos... No podíamos decir que éramos hijos de Guardia Civil, teníamos que mirar los bajos del coche todos los días, alarmas porque habían colocado una bomba. etc...", ha recordado, añadiendo que "no pienso callarme más".

Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino, al final obligarán a la Guardia Civil y a las víctimas del terrorismo a pedir perdón a ETA, yo tengo muy claro quienes son los buenos y quiénes son los malos en esta historia, y el gobierno prefiere estar del lado de los malos... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 14, 2020

Yo soy hijo y hermano de Guardia Civiles y viví toda la mierda de ETA en el cuartel donde vivimos...No podíamos decir que éramos hijos de Guardia Civil, teníamos que mirar los bajos del choche todos los días, alarmas porque habían colocado una bomba etc..No pienso callarme más — PITINGO ® (@Pitingo) November 14, 2020

El intérprete de Ayamonte ha querido contestar también a todos aquellos que se han mostrado en contra de su postura política o que incluso han insinuado que estaba incitando al odio. "¡Yo no incito al odio jamás!", ha dejado claro. "Incitar al odio el presidente del Gobierno dándole el pésame a Bildu por la muerte de un etarra, eso sí es incitar al odio amigo", ha concluido.