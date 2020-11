Dabiz Muñoz pide la creación de un grupo de diálogo de la hostelería y el Gobierno: "Cada cierre es una situación dramática"

David Muñoz, que mantiene cerrado su 'triestrellado' DiverXO (Madrid) por las restricciones impuestas por la pandemia, ha abogado este martes por "crear a nivel nacional un grupo de hosteleros que haga de interlocutor con las autoridades" y busque soluciones para que el sector "salga adelante".

En una rueda de prensa telemática en la que ha presentado su servicio de comida a domicilio GoXO en Barcelona, tras el éxito logrado en Madrid desde mayo, ha recordado que la hostelería está "especialmente castigada" por la pandemia, aunque "no es el único que lo está pasando mal", y señalado que "hay que intentar buscar soluciones".

"Cada hostelero que se quede en el camino es una situación dramática y es el daño real que tenemos que intentar minimizar", ha dicho para añadir que cree que es el momento de crear "un grupo de diálogo" entre la hostelería y el Gobierno central para que el sector "pueda salir adelante preservando las condiciones de salud que sean necesarias".

Ha reconocido que al ser la hostelería tan diversa en sus modelos de negocio "hay muchos núcleos de gente intentando aportar su granito de arena, pero eso diluye la interlocución necesaria con el Gobierno y no llega a buen puerto".

Y ese grupo de diálogo que reclama, ha añadido, debería actuar "al margen de marcas, de propuestas que se hacen con una marca detrás y que encubren campañas de publicidad".

Sobre la situación de DiverXO, que tuvo que cerrar en agosto por un incendio, en septiembre por un brote de la Covid-19 en el equipo y que ya no reabrió por las restricciones de aforo y horario establecidas en Madrid, ha asegurado que quiereque vuelva "cuanto antes".

"No estamos esperando el momento perfecto porque no va a existir, no queremos un cierre indefinido pero no sabemos qué va a pasar mañana y tenemos muchísimos empleados y hay que poner en marcha muchos activos para arrancarlo. Abriremos en cuanto tengamos un poquito más claro el escenario, lo vamos viendo cada semana. Ojalá sea la que viene y no la próxima", ha manifestado.

Pese a la dificultad de la situación actual, con bares y restaurantes cerrados en varias comunidades autónomas y otros que han echado la persiana por las restricciones de horario y los cierres perimetrales, ha pedido a los hosteleros que "no se rindan" y busquen "sus propias vías para sobrevivir", ya que "si se cierran algunas puertas, se abrirán ventanas, y hay que visualizarlas con talento".