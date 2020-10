Javier Cámara entra en el Club Platino de 'El hormiguero' y es agasajado con caviar, langosta y chocolate

El Club Platino El hormiguero recibió a Javier Cámara como nuevo miembro. Si el pasado martes fue Antonio Orozco el agraciado, este miércoles fue el actor el que ingresó en el selecto club, superando las diez visitas al programa de Antena 3.

Cámara entró en el plató montado en un descapotable y sorprendió a los espectadores al hacerlo solo, ya que Pablo Motos llevaba anunciando durante toda la semana que acudiría junto a Belén Cuesta para presentar su nueva película, Sentimental, que se estrena este viernes en cines.

Tras mostrar su ilusión por recibir su tarjeta del club, conectaron por videollamada con la actriz, que explicó su ausencia: "Estuve en una cena con una amiga que dio positivo y el protocolo es que me quede en casa unos días, pero estoy bien y he dado negativo".

Mientras el presentador y sus invitados comentaban algunos detalles de la película, un camarero les llevó a Motos y a Cámara un plato con caviar: "Ostras Belén, me sabe fatal", señaló el valenciano.

"Quiero que le lleven un poco de caviar a Belén ahora mismo", afirmó Cámara, haciendo uso de sus privilegios como miembro del Club Platino de El hormiguero: "Un taxi, en el tiempo del programa, llega a su casa". Mientras que ella reconoció que "no sabéis la envidia que me da perderme ese momento".

"No lo voy a tocar -el caviar- porque no me gusta", admitió Motos que, a continuación, le preguntó a su invitado: "¿Un poquito de langosta?". Inmediatamente el camarero les llevó el crustáceo en un plato para que lo degustaran.

El actor no dudó en reconocer que "esto es excesivo", mientras cogía un trozo de langosta y lo llevaba a su plato para cortarlo y comérselo: "No te mereces menos Javi", afirmó Cuesta desde la distancia.

Y de postre, Motos y Cámara se levantaron hacia una mesa donde el equipo del programa les había llevado una fuente de chocolate que degustaron con unas fresas.

Pablo Motos y Javier Cámara, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El programa continuó y, al final, tras regalar los 3.000 euros de la tarjeta de El hormiguero y la sección de moda de Pilar Rubio, volvieron a conectar con Belén Cuesta, que había recibido su lata de caviar en casa: "Muchas gracias, pero no sé cómo abrirla", admitió entre risas mientras la enseñaba.