Pablo Motos reconoce una de sus fobias en la sección de Pilar Rubio: "Me dan mucho asco las medias"

Pilar Rubio volvió este miércoles a El hormiguero, pero dejó de lado sus retos en el programa de Antena 3 para retomar otra de sus secciones, la de moda, donde informa de las últimas tendencias en las pasarelas de todo el mundo.

La colaboradora apareció con un vestido de flecos, unas botas y un pañuelo en la cabeza: "Todo esto es tendencia ahora mismo", afirmó. "Dior ha dicho que se llevan los flecos en vestidos, chaquetas...".

"También se llevan mucho este tipo de botas, llamadas track, que vas como marcando el camino. Botas 'pisagatos'", señaló Rubio, pero se dio cuenta de su error al calificarlas así y rectificó entre risas: "No, no, no".

También comentó que están de moda los pañuelos: "No es una indirecta, pero... ¿Nunca te ha dado por ahí?", le preguntó a Javier Cámara, el invitado del día. "¿Qué indirecta? No me he puesto, pero yo, feliz con uno", admitió el actor.

A continuación, dio paso a la mesa donde tenía diferentes modelos de propuestas de moda para Pablo Motos y Cámara, entre ellas diseñar tatuajes falsos dibujándolos en medias color carne. El invitado no tuvo problema en probarse una en el brazo, y al ver cómo le quedaba no dudó en exclamar: "¡Si parezco Sergio Ramos!".

Rubio le ofreció otra al presentador, que rehusó ponérsela, sacando a la luz una de sus fobias: "Es que ahora no puedo... Me dan mucho asco las medias", explicó Motos. Al final, el valenciano intentó ponérsela con visibles muestras de repulsión: "Mira la cara que pone", afirmó Rubio.

Pablo Motos y Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Rubio siguió presentando complementos de moda, entre los que había una especie de tapete: "Ahora se llevan los maxi cuellos. Han cogido los tapetes de la abuela y se los han metido por la cabeza".

Además, "Gucci no quiere que pasemos frío en las orejas y ha propuesto este tipo de sombreros para este año", comentó la colaboradora mientras le ponía uno a Motos, que, entre el tapete y el gorro rojo, parecía "un pollito", como comentó Barrancas.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Tras ponerse el otro Cámara, los tres desfilaron por el plató para mostrar cómo les quedaba lo propuesto por Rubio y, tras la foto de rigor, dieron por concluida la sección y el programa de este miércoles.