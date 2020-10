Antonio Orozco, en 'El hormiguero': "Me han enseñado a controlar mis estados de ansiedad"

El Club Platino de El hormiguero recibió este martes a un nuevo miembro, Antonio Orozco. El cantante entró en el programa de Antena 3 montado en un descapotable y no pudo ocultar su alegría por entrar en el selecto club del espacio de Pablo Motos.

"Por fin se ha hecho justicia", exclamó el cantante la ver el asiento especial de los platino. "No sabes lo que tuve que comerme con Pablo (López) y Alejandro (Sanz) cuando estuvimos aquí porque me decían que ellos eran platino y yo no", afirmó Orozco.

El presentador le recordó que uno de los beneficios de ser miembro del Club Platino del programa era que podía pedir lo que quisiera y que los miembros del equipo de El hormiguero harían todo lo posible para satisfacerle: "Solo quiero ser Infinity antes que Pablo y Alejandro", señaló entre risas.

🙌🏻 @antoniorozco se convierte en miembro del Club Platino de El Hormiguero #AntonioOrozcoEHpic.twitter.com/ZdU3cDs4iB — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 27, 2020

El cantante presentó su nuevo disco, Aviónica, que sale a la venta esta semana, pero Motos quiso destacar el cambio físico de su invitado: "Estás hecho un pincel". Orozco reconoció que "he contado con la ayuda de profesionales que me han ayudado a materializar este cambio".

Vemos un trocito del nuevo single de @antoniorozco: “Entre sobras y sobras me faltas” #AntonioOrozcoEHhttps://t.co/hyCEUdwRh9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 27, 2020

"Me han enseñado a racionalizar las cosas y, sobre todo, a controlar mis estados de ansiedad. Gracias a los buenos consejos de esos profesionales lo he logrado", comentó. Ya que "gracias a querer cambiar he conseguido ir hacia lo que quería".

"Con la conciencia de sentirte mejor, eso se puede conseguir. Pero no quiere decir nada, porque hay mucha gente que puede sentirse igual de bien de la forma que esté", concluyó el cantante.