Irene Montero, a una senadora que llamó "machista" a Iglesias: "Me meto en la cama con quien me da la gana"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló esta tarde que se va a la cama con quién quiere después de responder a la senadora María Adelaida Pedrosa, del PP, quien había calificado de "machista" a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Montero contestó en el Pleno del Senado a dos parlamentarias (primero Pedrosa y después, Lorena Roldán, portavoz de Ciudadanos) con intervenciones que caldearon el hemiciclo. Primeramente, Pedrosa indicó que un juez de la Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias por tres delitos, uno de ellos con agravante de género, al poseer una tarjeta de teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham en la que había fotografías íntimas.

Irene Montero, en el Senado: "Yo me meto en la cama con quien me da la gana" pic.twitter.com/QgbkPcjaIZ — Aitor Riveiro (@ikaitor) October 20, 2020

"¿Quién se cree que es el señor Iglesias? ¿Quién es él para visualizar el móvil de una mujer? ¿Estaba intentando demostrar lo macho que es utilizando esta forma?", preguntó Pedrosa, quien recordó que el Ministerio de Igualdad promueve campañas contra la violencia de género que supone controlar el teléfono móvil de una mujer.

"¿Va a seguir defendiendo al vicepresidente en el machismo salvaje que está llevando a cabo?", comentó Pedrosa, quien pidió a Montero: "Defiéndase, ponga en práctica lo que defiende en su Ministerio y no ceda ante un machista. Es un escándalo que usted, como ministra de Igualdad, siga callada".

"De mujer a mujer, señora ministra, ¿siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? ¿Es usted una mujer sumisa a un macho alfa?"

Posteriormente, la senadora preguntó varias veces a Montero: "De mujer a mujer, señora ministra, ¿siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? ¿Es usted una mujer sumisa a un macho alfa?".

Estas cuestiones generaron murmullos en el hemiciclo y la presidenta del Senado, Pilar Llop, llamó a Pedrosa a que se ciñera "a la cuestión", lo que generó el enfado de la senadora, que no pudo terminar su intervención. "Yo me meto en la cama con quien me da la gana y se lo digo con esta claridad porque yo puedo permitírmelo, pero hay millones de personas en este país que, por su orientación sexual o por ser mujeres y por sus legislaciones y por sus actitudes discriminatorias han tenido que ver frustradas sus proyectos vitales porque ustedes son unos intolerantes", contestó Montero.

La ministra acusó a la bancada popular de "insultar" y de "llamar machista al Gobierno" cuando "han recortado en políticas de igualdad" y "gobiernan con la ultraderecha", en alusión a Vox, que "niega que exista la violencia machista".

"Ese paternalismo que gasta el señor Iglesias, a usted, ¿qué le parece? ¿O acaso las mujeres jóvenes están desvalidas y necesitan la protección de un hombre, o, perdón, de un macho alfa?"

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos en el Senado, Lorena Roldán, aludió también al 'caso Dina' al comentar que Iglesias retuvo la tarjeta del móvil de su exasesora para que sus imágenes no se difundieran. "Ese paternalismo que gasta el señor Iglesias, a usted, ¿qué le parece? ¿O acaso las mujeres jóvenes están desvalidas y necesitan la protección de un hombre, o, perdón, de un macho alfa?", preguntó a Irene Montero.

La titular de Igualdad indicó que Ciudadanos gobierna con "machistas" y sugirió a Roldán que en su formación política vean al Gobierno como "un aliado" contra la violencia de género y en lugar de aliarse con Vox en varias comunidades autónomas.