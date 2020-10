Incógnitas tras la publicación del BOE: ¿cuándo entrarían en vigor las restricciones contra la Covid en Madrid?

La batalla entre el Gobierno y Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia continúa mientras los 4,5 millones de ciudadanos madrileños a los que afectarían las medidas que el Ministerio ha dictado para frenar la expansión de la Covid-19 en la región amanecen este jueves con la incertidumbre de si estas finalmente entrarán en vigor y a partir de cuándo.

Este jueves ha salido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que recoge el acuerdo aprobado este miércoles en el Consejo Interterritorial del SNS -con 12 votos a favor, cinco en contra y una abstención- para aplicar restricciones en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y Madrid.

Esta resolución recuerda que las medidas contempladas son de "obligado cumplimiento" para todas las comunidades que reúnan los requisitos, "aunque voten en contra" y da un plazo de 48 horas "desde en el momento en el que se produzca dicha notificación".

Sin embargo, esta notificación todavía no se ha producido puesto que lo publicado este jueves en el BOE es una resolución y no la orden del Ministerio, que según el titular de Sanidad, Salvador Illa, será publicada "en los próximos días". Será a partir de entonces cuando arrancaría el plazo de 48 horas para ejecutar las medidas en Madrid.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid está dispuesta a llevar a los tribunales la futura orden ministerial. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves por la mañana que el Gobierno central obligue a Madrid a ser intervenida "con la justificación del consenso" y estudia junto a el abogado del Ejecutivo autonómico cómo oponerse a los criterios "a vuela pluma".

En una entrevista en 'esRadio', ha criticado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estuviese de acuerdo con las medidas de la Comunidad al principio de la semana pasada pero a finales, "mandado por (Pedro) Sánchez", decidiese "enloquecer con las prisas" de que había que cerrar y confinar Madrid.

"Quien ordena por encima del Sr. Illa es Sánchez. Están aterrando a la gente, están espantando a las personas para que no vayan a los hospitales y centros de salud. Salen sus sindicatos y sus supuestos expertos". @IdiazAyuso@eslamananadeFJL — Es La Mañana de FJL (@eslamananadeFJL) October 1, 2020

Asimismo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en una comparecencia una hora aproximadamente después que Illa, negó este jueves que el documento acordado en el Consejo Interterritorial tuviera validez: "El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus". Y añadió que "no ha existido consenso" y por tanto "jurídicamente (la orden de Sanidad) no es válida".

Escudero habló de que ""si llega a publicarse la orden ministerial" en el BOE, la Abogacía de la Comunidad de Madrid "determinará qué hay que hacer".

Así pues, los madrileños continúan viviendo con incertidumbre sin saber si finalmente se impedirá salir y entrar de la ciudad salvo para obligaciones legales o por causas de fuerza mayor y cuándo comenzarían estas restricciones, que también imponen reducciones de aforos y horarios a la hostelería.

A falta de que la orden ministerial salga publicada en el BOE, queda por ver si finamente la Comunidad de Madrid se decidirá a llevar a los tribunales la ejecución de las medidas y, por tanto, la fecha en la que estas finalmente entrarían en vigor. Por el momento, todo parece indicar que los plazos van a dilatarse en el tiempo y que este fin de semana no se aplicarán las restricciones al conjunto de la capital ni a las otras ciudades afectadas.

Sí que continuarán con las restricciones establecidas por la Comunidad de Madrid las 45 zonas de salud, en las que viven más de un millón de personas, en las que ya no se puede ni salir ni entrar salvo para cumplir con las obligaciones laborales y legales, o por causa de fuerza mayor, entre otros motivos.