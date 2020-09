El Supremo inhabilita a Torra por desobediencia

Quim Torra dejará de ser presidente de la Generalitat. El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad de los cinco magistrados inhabilitarlo para ejercer cargo público durante un año y medio, por lo que el vicepresidente Pere Aragonès pasará a ocupar la presidencia en funciones.

Confirma así el Alto Tribunal la sentencia que ya le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le multó con 30.000 euros y le inhabilitó en diciembre de 2019 por desobedecer a la Junta Electoral Central. En la campaña electoral del 28-A, Torra colocó en el balcón presidencial una pancarta pidiendo la "libertad de los presos políticos" y no la retiró pese a las peticiones de la administración de mantener la imparcialidad.

Para su defensa, esto fue un acto "político" y no "administrativo". Así se lo hizo saber el abogado Gonzalo Boye al Supremo en la vista del pasado 17 de septiembre, en la que insistió también en que el tribunal "no era imparcial". Sin embargo, era difícil defender la frase que le trasladó Torra al TSJC: "Sí, he desobedecido a la Junta Electoral Central".

Al no haber convocado elecciones antes de su inhabilitación, como quería su socio ERC, ahora será el vicepresidente Pere Aragonès quien asuma el cargo en funciones, por lo que no podrá ni convocar elecciones ni aprobar Presupuestos.

Se desconoce aún si la defensa de Torra recurrirá el fallo ante el Tribunal Constitucional, lo que podría demorar los plazos de ejecución de la misma. No obsante, serán los jueces quienes decidan. Según fuentes jurídicas consultadas por 20Minutos, "queda al criterio del Constitucional" el dilatar la ejecución de la sentencia, que compete al TSJC.

Torra se convertirá de esta forma en el primer presidente de la Generalitat en ser inhabilitado estando en activo, casi dos años y medio después de ser investido tras la imposibilidad de Carles Puigdemont de ser elegido presidente al estar en Bélgica tras su intento de declarar la independencia de Cataluña, la aplicación del 155 y su posterior búsqueda y captura.

Artur Mas, por su parte, fue inhabilitado el 5 de febrero de 2019, cuando ya no ocupaba el cargo, por impulsar la consulta ciudadana del 9-N de 2014.