¿Qué pasa si inhabilitan a Torra? Las claves de la decisión del Supremo

El Tribunal Supremo tiene en su mano confirmar la inhabilitación de Quim Torra como presidente de Cataluña por desobedecer a la JEC al no quitar una pancarta en la campaña de los comicios del 28-A.

¿Por qué fue condenado?

Ciudadanos denunció que en la campaña de las elecciones del 28-A el Govern de Cataluña estaba exhibiendo en los principales edificios símbolos independentistas. Entre ellos, una pancarta colgada en el Palau en la que se pedía "libertad para los presos políticos".

Por eso, recurrió a la Junta Electoral Central, que ordenó a Torra la retirada de la misma, una orden que el presidente desobedeció.

¿Cuál fue la pena?

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Torra a pagar una multa de 100 euros al día durante diez meses y a una inhabilitación para ejercer cargo público durante un año y medio.

La Fiscalía pidió entonces que la inhabilitación, que también afectaría en caso de que Torra se presentase a las elecciones europeas, durase algo más.

¿Qué se juzga ahora?

Tras la condena, el presidente decidió presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, vista que tuvo lugar ayer.

En la sala, la defensa, ejercida por Gonzalo Boye, dio sus argumentos para que el Alto Tribunal revocase la decisión del TSJC. La fiscal Pilar Fernández Valcarce y la acusación popular, Marta Castro, de Vox, pedían confirmar la condena a Torra.

¿Cuándo llegará la decisión del supremo?

Escuchados los argumentos de las partes, los cinco magistrados competentes, Andrés Martínez Arrieta, Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Vicente Magro tienen diez días de plazo para consensuar una decisión y hacerla pública.

En caso de inhabilitación, ¿cuándo será efectiva?

En caso de que el Supremo decida no absolver a Torra, sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el encargado de ejecutar la inhabilitación, que sería automática.

Sin embargo, a Torra aún le queda una bala: recurrir al Tribunal Constitucional lo que, según confirma su abogado, dilataría los plazos.

¿Qué pasa si Torra es destituido?

Si el Supremo confirma la condena, la presidencia pasaría a pertenecerle a Pere Aragonès (ERC). Así consta en la Ley de Presidencia de la Generalitat. No obstante, el republicano estaría en funciones, un hecho que limitaría su posibilidad de acción: no podría ni plantear una cuestión de confianza, ni designar o destituir a consejeros, ni presentar los presupuestos. Tampoco tendría la potestad para convocar elecciones en Cataluña.

Esto se solucionaría con otra investidura, pero Torra ha pedido a JxCAT no presentar candidato alternativo.

Entonces, ¿habría elecciones?

Sí, pero no tendrían una fecha definida aún. Sería el presidente del Parlamento, Roger Torrent, quien debería activar el reloj electoral de dos meses si hay bloqueo político, como ya pasó cuando Puigdemont no pudo ser investido en mayo de 2018. Sin embargo, JxCAT ya dijo a EFE que el informe en el que se basaría Torrent no es vinculante y que debería ser una decisión consensuada.