El camino de Sánchez a los Presupuestos pasa por Cataluña

La sesión de control de este miércoles en el Congreso pintaba descafeinada, aburrida incluso. Sin el presidente Pedro Sánchez en el hemiciclo por su viaje a Bruselas, los segundos espadas se limitaron a cumplir su papel. Tras los rifirrafes habituales entre Carmen Calvo y Cuca Gamarra, por un lado, y Pablo Iglesias y Teodoro García Egea, por otro, nadie esperaba muchas más declaraciones jugosas. Hasta que llegó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y soltó la bomba.

Campo dirige un ministerio burocrático, de asuntos densos, y él mismo no es un hombre que genere habitualmente grandes titulares. Quizá por eso el ausente Sánchez lo haya elegido para que deslizara, como sin darle importancia, que la semana que viene el Gobierno comenzará a tramitar las peticiones de indultos a los presos del procés. Tan inesperado fue el anuncio de Campo -lo realizó al final de su intervención, con una simple frase y sin dar detalles- que ni siquiera generó la esperable protesta ruidosa en la bancada de la derecha.

Jurídicamente, lo que Campo anunció no compromete al Gobierno a absolutamente nada, ya que simplemente continuará el trámite normal de las solicitudes de indulto que están desde hace unos meses en los cajones del Ministerio de Justicia. El anuncio no implica necesariamente que se vaya a indultar dentro de unos meses a nadie. Pero políticamente, supone que el Gobierno tiende la mano a las claras al independentismo catalán a las puertas de empezar a negociar los Presupuestos. No es cosa menor, que diría Mariano Rajoy.

Tan sorprendente fue el anuncio que ni los propios independentistas catalanes lo conocían, como admitía minutos después en el patio del Congreso la portavoz de JxCat, Laura Borràs. Que haya comenzado la tramitación de los indultos "no significa que prosperen" y, en cualquier caso, el "plazo es largo", recordaba Borràs, en la misma línea que Marta Vilalta (ERC), que quiso escenificar firmeza y señaló que lo único que ha planteado Campo es "lo que marca la ley".

Pero lo cierto es que el ministro -y, por ende, el Ejecutivo- no tenía ninguna obligación de hacer el anuncio, y que haya decidido pronunciarse tiene una evidente lectura de cara a los Presupuestos. La propia Borràs reconocía que el movimiento del Gobierno influirá en la negociación de las cuentas, aunque en público tanto JxCat como ERC insiste en que su opción sigue siendo la aprobación de una amnistía para liberar a los condenados por el procés.

Casado emula a Álvarez de Toledo

Campo también pilló con el pie cambiado a Pablo Casado, que tardó tres horas en reaccionar con una rueda de prensa en la que anunció que, si finalmente se aprueban los indultos -algo que no se sabrá, como pronto, hasta principios del año que viene- los recurrirá al Tribunal Constitucional. Y ya de paso, volvió a su discurso más duro: Sánchez "se ha quitado la careta", los indultos son "una parte del precio que tiene que pagar" por su investidura y la democracia española está viendo tensadas sus costuras hasta el extremo por el Gobierno. Cayetana no será ya portavoz, pero su estilo sigue muy vivo en el PP.

El caso es que el final de la intervención del ministro de Justicia eclipsó el resto de sus palabras. Y Campo también insistió en que la intención del Gobierno es reformar en el corto plazo los delitos de rebelión y sedición, algo que ya había anunciado el Ejecutivo hace meses pero que es clave porque, con mucho menos ruido que un indulto, podría beneficiar a los presos del procés reduciendo sus penas. De una forma u otra, el Ejecutivo parece haber elegido camino para los Presupuestos. Y ahora la pregunta es qué hará Cs.