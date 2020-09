Los Presupuestos avanzan: Montero promete llevar el techo de gasto al Congreso como máximo en dos semanas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, continúa elaborando el borrador del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que tendrá que llevar al Congreso próximamente. Y este miércoles, Montero puso fecha al paso previo a la presentación de este proyecto: el techo de gasto, imprescindible para tener nuevas cuentas. La ministra aseguró que llevará esa cifra al Congreso la semana que viene o, como tarde, en dos semanas, lo que retrasaría a octubre la presentación de los Presupuestos.

"O la semana que viene o la siguiente estaremos en condiciones de traer el techo de gasto para que su señorías puedan empezar el debate sobre la tramitación de los Presupuestos", respondió Montero a una pregunta de la diputada del PP Carolina España. El techo de gasto, así como el objetivo de déficit, son cifras que deben ser aprobadas por el Congreso y el Senado y marcan los límites que tendrán las cuentas públicas, por lo que el Gobierno necesita imperiosamente que salgan adelante.

Los apoyos con los que cuente el Ejecutivo para esta votación serán una primera muestra de con quién podrá contar para negociar los Presupuestos. Y no parece que el PP vaya a estar entre esas fuerzas. La formación de Pablo Casado lleva semanas rechazando sentarse con el Gobierno para hablar de las cuentas, y España este miércoles exigió saber si el Ejecutivo está "cambiando presos" de ETA "por Presupuestos" al negociar con EH Bildu.

"¿Sí o no? No huya como ha hecho el presidente, nos han mentido en todo, no mientan más", le exigió la diputada del PP a la ministra de Hacienda. Y Montero, en su respuesta, denunció que los populares usen "siempre la carta de Bildu como el comodín del público" para criticar al Gobierno. "Están ustedes haciendo permanentemente una política de tierra quemada inútil", espetó Montero, que exigió al PP que "abandone una forma de desgaste que no representa a los ciudadanos que les han votado".

La titular de Hacienda también pidió que el PP no torpedee un proyecto de Presupuestos "inédito" porque, dijo, inédita también es la situación del país. Y prometió que las cuentas no contendrán recortes sociales. "Miedo dan cuando hablan ustedes de reformas, si ustedes esperan que hagamos lo que hizo el PP, van listos", aseguró Montero, que insistió en que "no va a haber recortes, ni bajadas del gasto público, no vamos a asfixiar a los ayuntamientos ni a las comunidades".