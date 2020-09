García Egea, a Iglesias por las marchas contra Ayuso: "Usted es de barricadas por la mañana y mariscada por la tarde"

Era una sesión de control 'diferente'. ¿Por qué? Por la ausencia de un Pedro Sánchez que priorizó las reuniones bilaterales en Bruselas con otros líderes. Por ello, se quedó sin contestar las preguntas de la oposición. Pero eso no evitó que el PP apretara al Gobierno. Teodoro García Egea empezó diciendo que el Falcon está "para llegar a tiempo a Bruselas después de la sesión de control" y no para "ir de concierto". El secretario general aseguró que "tenemos el Gobierno más caro de la historia que no sirve para nada".

Se dirigió al vicepresidente del Gobierno y lanzó una pregunta: "¿Cómo va a acabar con la monarquía si intentó acabar con Errejón y ahí le tiene?". Y además, le dijo que "de todos los que estamos aquí, el único que va a tener que ir al juzgado es usted". Iglesias, por su parte, entró en el rifirrafe con el dirigente popular. Aseguró que "la política social del Gobierno está siendo eficaz", tanto que el PP "ha aprobado alguna medida". Mientras, Egea afeó a Iglesias que Podemos apoyara las manifestaciones contra Ayuso. "Usted es de mariscadas por la mañana y barricada por la tarde".

Por su parte, Cuca Gamarra se dirigió, de nuevo, a Carmen Calvo. Criticó primero la ausencia del presidente, al que acusó de "huir de sus responsabilidades", y afeó al Gobierno el hecho de "mentir" por decir que se había superado la pandemia. Puso dos ejemplos de "mentiras", como son, según ella, los ERTE y los autónomos. "Se agotan los ERTE", aseguró la portavoz popular. "Su Gobierno pretende discriminar", continuó diciendo.

Calvo, por su parte, respaldó a Sánchez, que está en Bruselas "defendiendo los intereses de nuestro país" ante la "deslealtad" del PP. La vicepresidenta recordó que "Rajoy se ausentó seis veces" y Sánchez "en el mismo periodo, una". En cuanto a la pregunta, atacó al PP por haber "dejado tirados" a los trabajadores durante su etapa en el Ejecutivo. Ya en la réplica, Gamarra sostuvo que Moncloa divide "entre trabajadores de primera y de segunda". Y reiteró una medida en la que ha insistido Pablo Casado: "A ingresos cero, cuotas cero".

La portavoz del PP, además, calificó de "errática" la política económica del Gobierno, en la que van a "malgastar mucho dinero público". Cuca Gamarra no ve lógico "culpa a los trabajadores" de la crisis e instó al Ejecutivo central a "rectificar sus medidas" y a ampliar los ERTE más allá del 30 de septiembre: "Queda una semana".