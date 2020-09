La UE será exigente: reforma de las pensiones o lucha contra el desempleo juvenil para acceder a los fondos

"Estos planes establecerán el programa de reforma e inversión de la Estado miembro interesado" y que "comprenderán medidas para la aplicación de reformas y proyectos de inversión a través de un paquete coherente". Sirven estas dos frases proyectadas desde Bruselas para entender que la UE será exigente con los Estados miembros para acceder a los fondos de recuperación en la era poscovid. España, por supuesto, no se libra.

En un primer momento, la idea era que las reformas se centrasen en las recomendaciones que hace la Comisión Europea a cada país miembro, pero eso ahora tiene matices: también habrá que abordar las "asignaturas pendientes" de los años anteriores. En el caso de España, hay una que sobresale: la reforma del sistema de pensiones. Pero no es la única. En ese grupo habría que incluir también otros pasos hacia adelante como la lucha contra el desempleo juvenil, el fortalecimiento de la protección social o un refuerzo de los sistemas de salud. El último ahora ha cobrado mayor urgencia si cabe ante la pandemia del coronavirus.

En el documento publicado a mediados de este mismo mes, Bruselas insiste en que "los planes de recuperación y resiliencia deben reflejar una reforma sustantiva y un esfuerzo de inversión" y añade que tanto las reformas como las inversiones "deben ser coherentes y abordar adecuadamente los desafíos en la

Estado miembro individual". Esto es: el dinero no se puede gastar en cualquier cosa. "Los Estados Miembros deberían esbozar la forma en que su plan contribuirá a mejorar la cohesión, teniendo en cuenta las disparidades locales, regionales y nacionales", prosiguen, que en el caso de España exige "una mayor coordinación" entre las administraciones central y autonómicas. Además, la Comisión incide en que no hay que mirar solo el ahora, sino también el antes. Por ello, los países "debería examinar el conjunto completo de recomendaciones específicas para cada país dirigidas a por el Consejo, en particular en los ciclos semestrales de 2019 y 2020".

"El primer objetivo era gastar los fondos correctamente", cuentan las fuentes consultadas por 20minutos, pero ahora Bruselas "va a mirar también en qué se gasta". Es decir, "pedirán ir más al detalle". Desde la Comisión recuerdan, asimismo, que las reformas "pueden tener un mayor impacto cuando refuerzan los efectos de otras reformas o inversiones en el Plan mediante una combinación" que, de nuevo, "tendrá que ser coherente".

Desde la Vicepresidencia económica que lidera Nadia Calviño ya comentaron a este medio que la fecha que está "en el radar" para presentar el plan de reformas a Bruselas es el 15 de octubre, la misma en la que se va a enviar, si nada cambia, el plan de Presupuestos Generales del Estado. En el caso de los fondos europeos, la vicepresidenta ya trabaja con un equipo específico que diseñará este plan.

Por otro lado, la UE ya activado el llamado SURE, que es el mecanismo de ayuda al empleo para los Estados miembros. De él, España recibirá 21.300 millones de euros, que irán destinados fundamentalmente a pagar los ERTE. Eso sí, al proceso le falta el visto bueno de los Estados miembros.