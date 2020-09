Sánchez descarta volver a confinar España y dice que irá el lunes a la Puerta del Sol a ayudar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado esta noche volver a confinar al país, aunque ha matizado que no se puede cerrar ninguna puerta. Asimismo, sobre el encuentro que el próximo lunes tendrá en la sede de la Comunidad de Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que irá a ayudar, subrayado que no va ni a juzgar, ni a evaluar.

Durante una entrevista en La Sexta, el jefe del Ejecutivo ha insistido que acude a esa reunión para ponerse al lado de la presidenta madrileña, porque su objetivo es doblegar la curva de contagios. No obstante, ha vuelto a reiterar que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sobre sanidad y que a partir de ahí el Gobierno pondrá a disposición de Madrid los recursos del Estado.

Preguntado si las medidas de confinamiento que ha anunciado Madrid van a ser útiles, se ha limitado a contestar que espera que lo sean ya que habrán sido propuestas por los especialistas de la comunidad en estos temas.

Sánchez ha evitado explicar porque España es uno de los países con peores datos de contagios en Europa en la segunda ola del coronavirus, explicando que se trata de una ola distinta, con un crecimiento más lento que en la primera, con una letalidad más baja, subrayando que ahora se detectan a 6 de cada 10 contagiados, mientras que en# la primera fase esa proporción era solo de 1 de cada 10.

Se desmarca de Podemos: no habrá vetos cruzados en los PGE

Sánchez volvió esta noche a pedir que en la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado no haya vetos cruzados, desmarcándose de esta manera de la posición de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien ha manifestado su oposición a que en los mismos participe Ciudadanos y que sean negociados únicamente con los partidos que apoyaron la investidura.

El jefe del Ejecutivo ha argumentado que la situación actual es tan inédita que se deberían buscar acuerdos inéditos e históricos. A continuación ha reclamado excluir los vetos cruzados, aunque aclarando que los Presupuestos serán progresistas.

Se ha preguntado que por que aprobar solo las cuentas públicas con solo 176 escaños, destacando que se ha excluido Vox y parece que el PP, pero el resto, lo que implica a Ciudadanos, los puede apoyar. Además, a su juicio eso es lo que quieren los ciudadanos, que demandan unidad.

Preguntado si finalmente habrá Presupuestos, ha respondido que tiene que haberlos porque los vigentes se hicieron hace ya tres años.

Defiende las vacaciones de Simón

Sánchez ha defendido que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria, Fernando Simón, haya tenido una segunda semana de vacaciones después de estar "día y noche" trabajando.

"Le he visto estar día y noche trabajando, de lunes a domingo. El ejemplo del doctor Simón como servidor público es encomiable", ha asegurado.

En este sentido, ha incidido en que el experto tiene el derecho reconocido por ley para coger esta semana de vacaciones. "Yo defiendo ese derecho a cogerse una semana de oxígeno, de descanso", ha concretado.

"España ha tenido la enorme fortuna de tener una persona del conocimiento y la calidad humana del doctor Simón al frente del CCAES", ha señalado Sánchez.

No obstante, el presidente del Ejecutivo ha recordado que el doctor Simón no fue nombrado por su Gobierno. "No fue alguien a quien nosotros nombramos, fue alguien a quien nosotros heredamos en su puesto", ha dicho.