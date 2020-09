160 escuelas de Barcelona solicitan espacios adicionales para este curso

El curso 2021-2022, el de la Covid, comenzará el lunes que viene en Barcelona para un total de 179.574 alumnos con la matrícula pública de P3 (51,6%) superando por primera vez a la concertada (48,4%). Y con un millar de alumnos más en escuelas e institutos (1.087). En toda la educación obligatoria, de 3 a 16 años, las peticiones de plaza pública crecen del 43,4% al 44,8%.

Para ganar espacio de distanciamiento debido a la pandemia, este curso el Ayuntamiento ha puesto a disposición de escuelas e institutos más de 200 espacios para llevar a cabo actividades lectivas y de ocio. En Barcelona hay 412 centros educativos con financiación pública en Infantil de segundo ciclo, Primaria y Secundaria obligatoria (237 públicos y 175 concertados).

Han solicitado poder utilizarlos 160 centros (129 en zonas al aire libre y 32 en equipamientos municipales), el 40% del total, de los que un tercio, unos 50, ya han sido informados de los lugares de los que podrán disponer entre plazas, calles, bibliotecas, centros cívicos, parques y jardines o pistas deportivas.

Entre estos está, por ejemplo, el Institut Taradell de Ciutat Vella, que podrá contar con espacios del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) o de la Escola Drassanes que dispondrá de la plaza de la Mercè.

La Escola Pública Els Xiprers de Vallvidrera tendrá la posibilidad de poder hacer clase en plena naturaleza (en el Parc de Collserola). Los mencionados 200 espacios de diversa índole estarán abiertos a los centros educativos durante todo el curso para que en cualquier momento puedan ser utilizados, ha asegurado este miércoles Joan Subirats, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente del Consorci d'Educació de Barcelona.

Gestiona todo este operativo la Oficina Municipal para la coordinación de los Espacios mientras que, por exigencias del coronavirus, se ha creado la Oficina EduCovid Barcelona, que hará seguimiento de casos entre la comunidad educativa y asesorará a alumnos, docentes y familias.

Como soporte adicional, se ha incrementado la dotación de personal en los centros educativos barceloneses con 514 incorporaciones, 373 de ellas de profesionales docentes.

Dos personas de referencia Covid por centro

El Consorci d'Educació també ha inspeccionado a nivel técnico 349 centros para que cumplan con los requisitos sanitarios y se ha retirado mobiliario y equipamiento obsoleto de 50 centros que lo pidieron.

Además, a diferencia de las escuelas e institutos del resto de Cataluña, que cuentan con un único coordinador Covid, cada centro barcelonés tendrá dos referentes Covid, uno de Salut Pública y otro de Atenció Primària, Las Àrees Bàsiques de Salut y la Agència de Salut Pública de Barcelona ayudarán en la gestión de posibles brotes.

Los maestros no son grupos de convivencia estable entre ellos

Respecto a los profesores, el Consorci matiza que entre ellos no son grupo estable en el caso de los especialistas de ESO, por lo que han de utilizar entre ellos mascarilla, limpieza de manos y distancia de seguridad tanto en los claustros (telemáticos) como en reuniones fuera del centro dentro del horario lectivo (la hora del almuerzo, por ejemplo). "No son contactos estrechos" y en caso de cruzarse con un positivo "no se confinarán".

Un 70% de los centros educativos de Barcelona garantizarán una ratio de 20 alumnos por clase y docente. El 30% restante no podrá hacerlo, aunque estas aulas serán "igual de seguras", ha dicho el presidente del Consorci, Josep González-Cambray. En ESO, por ejemplo, los grupos serán de 30 alumnos de media, con varios profesores especialistas. La ratio media en la ciudad es de 13 estudiantes por cada profesor (12,96).

Ayuda extra para la entrada y salida de la escuela

Un total de 62 centros públicos y concertados de Barcelona han pedido tener personal de apoyo para gestionar las entradas y salidas para que sean "escalonadas" y evitar aglomeraciones. La Oficina Municipal d’Espais ha decidido que durante las primeras semanas del curso la Guàrdia Urbana y personal auxiliar de los distritos (80 efectivos) ayuden en estos accesos de mañana, mediodía y tarde. Se habilitará una señalización especial en las zonas de acceso para facilitar la movilidad. Igualmente se repartirá señalización y otro material adicional a los centros que usen espacios externos cedidos por el Ayuntamiento.

Sarrià-Sant Gervasi, un distrito que tradicionalmente muestra sobre oferta de plazas respecto a la población, este curso 2020-21 experimentará un descenso de matrículas equivalente a 570 alumnos menos. Para González-Cambray, este hecho demuestra que "se está avanzando en el equilibrio entre oferta y demanda en los 10 distritos: "Cada vez más los alumnos pueden ir a una escuela de mayor proximidad".

2.200 tabletas en préstamo para alumnos vulnerables

El Consorci ha financiado mediante el Fondo Covid del consistorio un remanente de 2.200 tabletas con conexión a Internet para prestarlas a alumnos en situación de vulnerabilidad y que tengan que confinarse en casa.

El pasado mes de junio se recibieron 31.731 solicitudes de becas comedor, 25.832 de ellas renovaciones del curso pasado y 5.899 nuevas. Un total de 22.807 son de la pública y 8.924i de la concertada. Se mantiene abierta un segundo plazo de suscripción hasta el próximo 20 de septiembre, y durante todo el curso, sobre todo para aquellas familias que hayan experimentado "situaciones sobrevenidas" de necesidad económica en el contexto incierto de la Covid, ha indicado Subirats.

Obras en 113 centros

Abre sus puertas este 14 de septiembre la nueva Escola La Mar Bella (Plaça Bernat Calvó, 2) que hará posible que esta crezca en dos líneas. Y también el nuevo Institut Vapor del Fil dentro del recinto Fabra i Coats de Sant Andreu (C/Sant Adrià, 20) con otras dos lineas.

Durante el verano se han hecho obras en 113 centros. En 67 de ellos de mejora, 8 de grandes ampliaciones, reformas o traslado y tres de nueva construcción. Se han encapsulado cubiertas de amianto (material contaminante) del entorno de cuatro centros.