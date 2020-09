Medio centenar de colegios catalanes harán de espías del virus

Salut y Educació establecerán medio centenar de escuelas e institutos repartidas por el territorio catalán desde las que ir adivinando cómo se comporta y evoluciona el coronavirus en el entorno escolar. Los centros se están escogiendo y se sabrán en las próximas semanas y en Barcelona ciudad incluirán concertados. Se les conocerá como Escuelas Centinelas, escogidas por criterios de representatividad educativa a nivel territorial, epidemiológico, organizativo y estructural y su elección será voluntaria por parte del equipo docente y de madres y padres de alumnos.

Se testarán dentro de este proyecto nuevas formas de pruebas biológicas (de las que hay de 10 a 12 en todo el sistema sanitario) que irán evolucionado enormemente en los próximos meses, para evaluarlas antes de implantarlas al sistema catalán de salud. Y se harán seguimientos y encuestas a maestros y alumnos durante un tiempo.

Con todo ello, se emitirán informes semestrales recogiendo los datos de monitoreo, evaluación e investigación, información vital para todos los expertos que trabajan en la epidemia.

«Tendremos muchos casos en las escuelas, sobre todo sospechosos»

(Alba Vergés, consellera de Salut)

La figura de estos centros espía es habitual en las políticas de salud pública y se ha utilizado recurrentemente con otras infecciones que afectan a la población escolar. Este estrecho cerco al virus durará dos cursos por criterios de rentabilidad y de recabar «información que sea suficientemente válida como para sacar ciertas conclusiones» concluyentes.

Así se expresó el doctor Jordi Casabona, director del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y Sida de Catalunya (CEEISCAT), que declaró que en el curso 2021-22 se seguirán planteando dudas.

Olas de cribaje sucesivas

La foto fija actual de la Covid en Cataluña indica que el 9% de los positivos se dan entre la población de 0 a 18 años y que el 70% de los brotes se producen en encuentros familiares y de amigos, en los que el 61,4% de positivos son asintomáticos, ha indicado este martes la consellera de Salut, Alba Vergés. En función de los resultados obtenidos, se propondrán aislamientos, cuarentenas y cribajes en otros centros.

En consecuencia, se mejorarán los protocolos de actuación, intervenciones preventivas y medidas sanitarias contra la Covid. En este sentido, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha indicado que el próximo miércoles el Procicat hará públicas nuevas indicaciones para los protocolos de cara al nuevo curso y que «estas novedades se irán produciendo» semana a semana, ayudando a «flexibilizar o endurecer las normas» de contención de la pandemia.

Este miércoles el Procicat hará públicas nuevas indicaciones para los protocolos antiCovid de cara al nuevo curso

Los primeros tests masivos a 500.000 alumnos y personal educativo comenzarán el 21 de septiembre. En octubre y hasta el 15 de noviembre se harán 20.00 pruebas al día «Habrá otras olas de cribajes con posterioridad», ha asegurado Bargalló.

Dos alumnos dan positivo en Salou e Igualada

Entre los centros que ya han iniciado el curso en Cataluña se ha tenido constancia por parte de Educació de dos positivos, uno en una guardería privada de Igualada (un alumno de P-2), y un segundo en un instituto de FP de Salou. En ambos casos los afectados y su grupo de referencia están en cuarentena pero no se han cerrado los centros.

El 9% de los positivos se dan entre la población de 0 a 18 años y que el 70% de los brotes se producen en encuentros familiares y de amigos, en los que el 61,4% de positivos son asintomáticos

«Esto nos lo vamos a encontrar a largo del curso. Lo que tenemos que saber es actuar aplicando protocolos», ha dicho Bargalló. «Tendremos muchos casos en las escuelas, sobre todo sospechosos», ha añadido Vergés.

Los profesores en cuarentena por Covid serán sustituidos «al día siguiente». A los padres se les pide vigilar que las actividades extra escolares cumplen con todas las medidas sanitarias y que no lleven al hijo a clase con más de 37,5 grados de fiebre.

​USTEC ve peligrar las aperturas y no descarta huelga

«Pensamos que esta apertura de centros será insostenible y no se aguantará», ha declarado el portavoz del sindicato de educación USTEC-STEs, Ramon Font. Este cree que las normas de seguridad no podrán cumplirlas todos los centros, sobre todo la distancia de seguridad, al no poderse respetar las ratios de 10 a 15 alumnos según el curso. Por ello, es «partidario de explorar» la posibilidad de hacer huelga» y de llevar a inspección de trabajo las «insuficientes» medidas de protección.

[COMUNICAT] Sobre l'inici de curs 2020-21.

El Departament d’Educació no ha complert cap de les expectatives esperadeshttps://t.co/H5Ex8ppMZwpic.twitter.com/Z3imaqhABd — Xarxa Groga L'H (@XarxaGrogaLH) September 8, 2020

A los padres se les pide vigilar que las actividades extra escolares cumplen con todas las medidas sanitarias y no llevar al hijo a clase con más de 37,5 de fiebre