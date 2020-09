Mascarillas, "muchas ganas" e incertidumbre en una vuelta al cole marcada por el coronavirus

En la localidad alavesa de Llodio, Mikel, de 8 años, y su hermano Xabier, de 12 años, se levantaron "atacados por los nervios, pero no por la Covid, sino por lo seis meses que han pasado" desde el último día que fueron a clase, explicaba Elena, su madre. A kilómetros de allí, en Valencia, a las puertas del Colegio de Infantil y Primaria Mare Nostrum, varios padres coincidían en el buen ánimo de sus hijos en el regreso a la aulas. "La pequeña está con muchas ganas. Nosotros con la incertidumbre que toca, pero contentos con el centro, que nos transmite mucha tranquilidad", apuntaba una mujer.

El País Vasco y la Comunidad Valenciana fueron dos de las cinco autonomías en las que este lunes comenzó el curso. A ellas se sumaron Aragón –donde lo hicieron solo los de primero de Infantil­–, Cantabria y La Rioja. En el resto, los colegios se irán reabriendo a lo largo de estos días, después de que la semana pasada ya regresasen a la escuela la mayoría de los menores de cero a tres años.

Con una mascarilla puesta y repuestos en la mochila, en algunos casos incluso entre quienes por edad no estaban obligados a llevarla, los chavales fueron llegando a sus centros. Entradas y salidas escalonadas, el uso de varios accesos para evitar aglomeraciones, geles hidroalcohólicos distribuidos por las instalaciones y el establecimiento de grupos burbuja fueron algunas de las medidas que marcaron una jornada en la que mantener la distancia de seguridad no siempre fue posible. Algunos colegios sumaron a todo ello personas encargadas de medir la temperatura o alfombras desinfectantes. Y en La Rioja, por ejemplo, los escolares dedicaron parte del día a profundizar en la prevención del coronavirus y evitar su propagación.

"La actividad arranca por una parte con ilusión y por otra con miedo, ya que es una situación a la que no nos hemos enfrentado nunca, pero hemos puesto todas las medidas de seguridad y, poco a poco, iremos viendo", señalaba la directora del Mare Nostrum, Soledad Salcedo, antes de confirmar que "un porcentaje muy alto de alumnos estaba deseando volver".

A la espera de datos cerrados sobre absentismo, los centros no reseñaron un número de bajas relevante. "No ha llegado al 8% y son focos muy claros que tenemos definidos", avanzó el consejero de Educación riojano, Pedro Uruñuela. "Han faltado más niños en Infantil, pero no tanto en Primaria", señaló Lucía Lledías, directora del CEIP Elena Quiroga, con 445 matriculados y ubicado en Santander. Junto a ella, la consejera de Educación de Cantabria, Marina Lombó, indicó que el inicio del curso estaba transcurriendo dentro de la "incertidumbre lógica", pero con "muchísima normalidad" y confió en que "en unos días" las familias "mandarán con mucha más tranquilidad" a sus hijos al colegio. Sí precisó que en Santoña, debido al confinamiento, la asistencia había sido del 12%, porcentaje superior al dado por los sindicatos y el Ayuntamiento, que lo rebajaron al 3,6%.

"La escuela es donde mejor están los alumnos. La educación no se puede demorar", afirmó el presidente aragonés, Javier Lambán, un mensaje que las autoridades se afanan en lanzar a la vez que afirman que los colegios son espacios seguros. CSIF denuncia no obstante que de los 38.252 profesores anunciados por las autonomías solo se han incorporado 22.999 y que, si se quisiera cumplir la recomendación de 15 chicos por aula, se necesitarían 39.113. Problemas de espacios, dificultades organizativas o instrucciones contradictorias son otras de las quejas del sindicato ante el inicio del curso atípico que ha llegado a cinco comunidades.