Yolanda Díaz: "El teletrabajo debe ser voluntario por ambas partes"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado la intención del Gobierno de prorrogar el plan "Me cuida", que expira el 22 de septiembre y que faculta al trabajador para adaptar su jornada laboral o reducirla hasta el 100% para el cuidado de familiares en cuarentena para evitar la transmisión del COVID-19.

"Me consta que se va a prorrogar", ha afirmado este jueves la ministra en declaraciones a RNE, aunque ha explicado que previamente tendrá que abordarse en la mesa de diálogo social que el próximo 4 de septiembre se retoma con el asunto central de la extensión de las ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

En este sentido, la ministra de Trabajo ha insistido también en el teletrabajo como medida de conciliación y ha afirmad que "hay que regularlo" y que "lo que ha pasado durante la pandemia, trabajando con portátil y atendiendo a nuestras hijas, no se puede repetir". "Las claves del documento esbozado es que sea de carácter voluntario por ambas partes -trabajador y empresa-, que no se pueda imponer. Creo que es la mejor herramienta para que salga bien", ha sostenido.

Díaz ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias que temen el aislamiento forzoso de sus hijos por la aparición de casos positivos de COVID-19 en las aulas, a quienes les ha dicho que hay medidas suficientes para afrontar esa situación y que si hicieran falta más el Gobierno las aprobará.

El plan "Me cuida" prevé la adaptación o reducción de jornada a la persona trabajadora que acredite deberes de cuidado como consecuencia directa del COVID-19 respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, por razones de edad, enfermedad o discapacidad.

Asimismo, la ministra ha recordado que la Seguridad Social estableció en marzo que el aislamiento preventivo de una persona trabajadora fuera objeto de baja laboral, considerándose incapacidad temporal por accidente de trabajo, una medida que sigue vigente y que podría ser de aplicación a un progenitor que tenga que hacerse cargo de un menor contagiado de COVID-19.

🔴DIRECTO | @Yolanda_Diaz_, ministra de Trabajo @empleogob



“Tenemos a día de hoy 700.000 personas en ERTE localizadas en sectores concretos. Cualquier empresa en la que haya contagios tendrá mecanismos para su protección y la de los trabajadores”



🔗https://t.co/tDTj52a7ZJpic.twitter.com/0J941A2lVo — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 27, 2020

De la negociación para ampliar las ayudas a los ERTE no ha querido avanzar nada del planteamiento que llevará el Gobierno a la mesa, pero ha dicho que va sin líneas rojas. "Sería una imprudente si dijese cuál es el planteamiento, pero jamás comenzaría la negociación con líneas rojas", ha dicho.

No obstante, ha querido tranquilizar a los sectores más afectados, los ligados a la actividad turística, que son quienes concentran a los alrededor de 700.000 trabajadores que todavía se mantienen en un ERTE, porque se desplegarán "las medidas necesarias" para apoyarles.

Sobre las tensiones en el seno del Gobierno

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que las relaciones personalesypolíticas en el seno del Consejo de Ministros "son muy positivas" y ha alabado el "extraordinario trabajo" que realiza la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Díaz ha marcadoi así distancia con las críticas lanzadas por Unidas Podemos, que admitió un "desencuentro en el seno del Gobierno" y que achacó falta de liderazgo a la titular de Educación a la hora de coordinar el regreso a las aulas.

La ministra gallega, de Unidas Podemos, ha indicado que ha mantenido en las últimas horas conversaciones con Celaá y que la relación entre ambas es "estupenda" y que la labor que desarrollan en Educación tanto ella como el equipo es "extraordinaria". "No me distraigo en otras cosas, me centro en trabajar y Celaá igual", ha apuntado.