Celaá admite "ajustes" en la vuelta al cole: el uso de la mascarilla será generalizado desde los seis años

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha rechazado las acusaciones de improvisación respecto a la vuelta al cole en plena segunda ola del coronavirus en España y ha defendido que la mayoría de las medidas adoptadas ya estaban contempladas en los documentos elaborados en junio, si bien ha admitido que habrá "ajustes" como por ejemplo el uso de la mascarilla, que será "más generalizado" desde los seis años.

En pleno debate por la reapertura de los centros educativos, la titular de Educación ha manifestado este miércoles durante una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser que "tenemos que convivir con lo que nos toca" y que la escuela es "insustituible", aunque ha matizado que "si hemos de priorizar la presencialidad, esta será para Infantil y Primaria". "Es injusto cargar a las familias con más incertidumbres", ha dicho la ministra al tiempo que reconocía que la pandemia está agravándose en las últimas semanas en España, que ya supera los 412.000 contagios y las muertes rozan las 29.000.

Celaá ha rechazado que se parta de cero ahora -a dos semanas del inicio de las clases- y que la gran mayoría de las medidas propuestas estaban ya contempladas en los documentos preparados en junio. Los 14 puntos y las medidas de higiene acordadas en junio "siguen vigentes", si bien se van a "ajustar algunas cuestiones" como el uso de la mascarilla, que se va a plantear "un uso más generalizado a partir de los seis" años, ha avanzado.

Celaá ha rechazado que se planteen aspectos nuevos a dos semanas de empezar el curso y ha insistido en que las mascarillas también se contemplaban en junio. "Sería irresponsable no hacerlo", ha dicho en referencia a los "ajustes" mencionados.

Toma de temperatura

Esta será una de las cuestiones que este jueves tratará en Ministerio con las Comunidades en la Conferencia Sectorial, igual que la toma de la temperatura de los escolares a la entrada de los centros. Esta medida, anunciada este martes también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preocupa a la ministra por las posibles colas y aglomeraciones que pueda ocasionar.

"Queremos descartar las colas que pueda provocar la toma de la temperatura. Se puede hacer a la entrada, se puede pedir a los padres que no envíen a nadie con fiebre, se puede pedir que se tome discrecionalmente en el aula", ha planteado la ministra, que ha añadido que "los geles tienen que estar disponibles para que los niños se laven las manos constantemente".

Madrid está "absolutamente a tiempo de contratar los casi 11.000 profesionales que anunciaron y lo han de hacer"

En este sentido, Celaá ha recordado que "habrá una declaración responsable" de los padres para no llevar a sus hijos si presentan síntomas. Si lo incumplen, "el centro educativo seguirá hasta el final y ahí ya como cuando se incumplen las reglas de tráfico u otras", ha continuado sin abundar más.

"Cuatro reglas fundamentales"

Las "cuatro reglas son las fundamentales", ha recapitulado, son "ventilación, lavado de manos, distancia interpersonal y las burbujas de convivencia".

La ministra ha abordado también el tema del miedo que puedan tener los padres a llevar a sus hijos al colegio. "Habrá causas justificadas pero no tiene ningún sentido no llevar a los niños por miedo. La escuela no puede ser sustituida por el ámbito meramente domiciliario", ha sentenciado.

Preguntada por si dará tiempo a la Comunidad de Madrid a aplicar las medidas anunciadas este martes, Celaá ha considerado que "todas las medidas anunciadas por Madrid están contempladas en los documentos elaborados en junio. Están absolutamente a tiempo de contratar los casi 11.000 profesionales que anunciaron". "Así lo han anunciado y entiendo que así lo han de hacer", ha agregado.

Sobre las críticas de Podemos

"No me distrae en ningún momento", ha respondido la ministra de Educación, acusada por el vicepresidente Pablo Iglesias de "falta de liderazgo". "Parece que en este país todavía no se ha descubierto que desde hace 40 años algunas competencias son de las autonomías y otras del Estado, que el Gobierno ha desarrollado con iniciativa", ha defendido.

La ministra Celaá ha asegurado que este martes no preguntó a Iglesias por estas críticas "porque no me constan". Preguntada por si cree que Iglesias ha liderado la gestión de las residencias o Castells la de las Universidades, Celaá se ha reído y ha evitado contestar.