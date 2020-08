Estos son los brotes y cifras preocupantes en Euskadi que empujan a su gobierno a declarar una segunda ola

Euskadi cuenta con una peligrosa cifra de contagiados, que preocupa enormemente a su Gobierno, como ha señalado este jueves su consejera de Salud, Nekane Murga: "El virus nos está ganando terreno y día a día, semana a semana, y está infectando a más personas".

Actualmente hay más de 2.000 personas con la infección activa en la región, 57 de ellas ingresadas en los hospitales y 3 en la UCI, por lo que se está haciendo un seguimiento a más de 10.000 contactos estrechos de esos positivos, con "prácticamente el doble de pruebas PCR que en España".

Las últimas cifras conocidas, de este jueves, registran 322 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, seis veces más de las registradas el martes de la misma semana, que fueron 52. El miércoles no se reportaron casos "por festividad local". Sin embargo, el Gobierno Vasco reporta 338 contagios, 16 más que Sanidad, repartidos entre Bizkaia, que se han detectado 233 casos, Gipuzkoa, con 57 y Álava con 44.

Estos datos colocan a Euskadi como la segunda comunidad con más positivos, muy cerca de Aragón, que suma 329, y tampoco muy alejado de la tercera, Madrid, que registra 310, todo según los datos aportados por Sanidad.

Dentro de las provincias, Bizkaia registra 126 casos nuevos en Bilbao, 28 en Barakaldo y 14 Erandio y 9 en Portugalete. En Guipuzkoa, la ciudad de San Sebastián ha reportado 13 nuevos casos, Elgoibar 10 y Mondragón 3. Por último, en la provincia de Álava se han sumado 38 en Vitoria-Gasteiz, y 2 en Agurain.

Las cifras han alarmado al Gobierno Vasco y ha provocado que Murga declarase que se trata de la segunda ola epidémica del virus y que "no es posible una nueva normalidad", algo que no comparte Fernando Simón, quién ha señalado: "Si esto lo es (una segunda ola), desde luego no lo parece. Tengo una percepción distinta, el 81% de los casos en País Vasco es asintomático."

Ante estas previsiones, el Servicio Vasco de Salud está preparando plantas para atender a enfermos de coronavirus en los hospitales de Basurto y Urduliz, en Bizkaia, dado que es el territorio que concentra un mayor número de positivos, aunque actualmente la red asistencial vasca tiene capacidad para asumir este rebrota ya que los hospitales están con una ocupación del 40%.