Simón niega una segunda ola de Covid en País Vasco: "Eso requiere una transmisión comunitaria incrontrolada"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, durante la rueda de prensa que ofrece los jueves para informar sobre los datos actuales de la pandemia, ha descartado que País Vasco esté en una segunda ola de coronavirus, tal y como la ha descrito este jueves la consejera vasca de Salud.

"Tengo una percepcion distinta, el 81% de los casos en País Vasco es asintomático", ha declarado Simón ante los medios. "Calificarlo como segunda ola tiene un componente tecnico, requiere una transmision comunitaria incrontrolada", ha añadido a la vez que informaba de que ahora mismo existen 580 brotes de coronavirus en España, que representan 6.900 casos.

No es la primera vez que el responsable de gestión de la pandemia del coronavirus se expresa en estos términos. El pasado 30 de julio, Simón explicaba que no estábamos aún en una segunda ola de la pandemia. "Si pueden venir segundas olas más adelante, no lo sé, si esto lo es, desde luego, no lo parece. Si lo fuera estaríamos en una situación muy diferente a la que estamos ahora", aseveró.

Una opinion distinta en País Vasco

La consejera vasca de Salud, Nekane Murga, alertó este jueves sin embargo a la población de que el fuerte incremento de contagios en las últimas horas, con 338 nuevos positivos en el País Vasco, pone en evidencia que se trata de la segunda ola epidémica del virus y "que no es posible una nueva normalidad".

Murga ha afirmado además que esta nueva ola de contagios tiene diferencias respecto a la de marzo porque "ha iniciado su propagación con menos fuerza" y, frente a lo ocurrido hace casi 5 meses, "no se han llenado los hospitales y las ucis", pero ha dejado muy claro que "no hay motivos para creer que el virus sea más débil y menos letal".